Le procès de Karim Tabbou est programmé pour le 4 mars au tribunal de Sidi M’hamed(Alger), a indiqué, hier, le Comité national pour la libération des détenus(Cnld). Ancien premier secrétaire du FFS et coordinateur de l’UDS, un parti non encore agréé, il est l’une des figures populaires du Hirak qui est actuellement mise à l’isolement dans la prison de Koléa(Tipasa). Il a été arrêté à son domicile à Douéra (Alger) par deux hommes en civil. Pour rappel, le juge d’instruction de la 10ème chambre du tribunal de Sidi M’hamed a transmis le dossier du détenu Karim Tabbou en correctionnelle, mais le procureur de la République du même tribunal a fait appel le 26 janvier dernier. La chambre d’accusation au niveau de tribunal d’Alger avait reporté au 12 février dernier l’examen de l’appel du procureur concernant ce dossier. En outre, le verdict du procès de l’autre figure du Hirak, Fodil Beïda, qui s’est déroulé durant la nuit de dimanche à lundi dernier au tribunal de Dar El Beïda, est renvoyé au 1er mars, a annoncé la même source. Plusieurs autres procès se tiendront du 27 du mois en cours à la fin mars, d’après le Cnld. Ainsi, est-il annoncé, le procès du détenu Sofiane Merakchi, journaliste de son état et arrêté le 26 septembre 2019, et programmé pour le 15 mars prochain au tribunal de Bir Mourad Raïs. Le procès en appel de l’ex-détenu Mohamed Tadjadit est programmé pour le jeudi 27 février à la cour d’appel d’Alger au Ruisseau. Il a été arrêté le 11 novembre 2019, puis placé sous mandat de dépôt et condamné à 18 mois de prison ferme le 14 novembre par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, ensuite remis en liberté provisoire le 2 janvier 2020. Le procès des ex-détenus de l’association RAJ, Djallal Mokrani, Hakim Addad, Nassim Ould Ouali dit Kamel, Massinissa Aïssous et Ahmed Bouider, est programmé pour le jeudi 27 février au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. Ils ont été arrêtés le 4 octobre 2019 et remis en liberté provisoire le 2 janvier 2020. Le procès de Yasmine Si Hadj Mohand, une Franco-Algérienne, arrêtée le 21 février et placée sous mandat de dépôt dimanche dernier par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger est programmé pour le dimanche 1er mars. Cette dernière est actuellement incarcérée à la prison d’El Harrach. Le procès du détenu Oussama Tifour est renvoyé au 2 mars au tribunal de Mostaganem. Trois détenus ont quitté avant-hier la prison d’ El Harrach après avoir purgé leurs peines. Saïd Madi, Kamel Ouarab et Ahmed Oussaïdène», sont condamnés à 6 mois de prison dont 2 mois ferme et 4 mois avec sursis. Ils ont été arrêtés le 29 novembre 2019 et placés sous mandat de dépôt le 1er décembre. Enfin, de lourdes peines allant de 3 à six mois de prison ferme, assorties d’amendes ont été prononcées avant-hier par le tribunal de Sidi M’hamed à l’encontre d’une vingtaine de détenus.