Mohamed Tadjadit et deux autres Hirakistes, Noureddine Khimoud et Abdelhak Ben Rahmani ont été libérés avant-hier, jeudi, de la prison d'El Harrach après avoir purgé leur peine. Ils ont été libérés de fait après que le juge du tribunal de Bab El Oued a prononcé des peines correspondant à la période qu'ils ont passée sous les verrous. Mohamed Tadjadit a été condamné à 6 mois de prison dont 4 mois ferme et 2 mois de sursis assortis, d'une amende de 200 000 DA Noureddine Khimoud à 4 mois de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 DA et Abdelhak Ben Rahmani à 3 mois de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 DA.Les désormais ex-détenus ont été poursuivis pour «incitation à attroupement non armé», «publications sur les réseaux sociaux pouvant porter atteinte à l'unité nationale», «atteinte au président», «atteinte à l'unité nationale», «outrage à corps constitué» et «exposition de la vie d'autrui au danger, en incitant à un attroupement en période de confinement».

Ces trois détenus avaient entamé, le 27 décembre dernier, une grève de la faim pour protester contre les conditions de leur détention et la prolongation de leur mandat de dépôt.