Le procès en appel du patron du groupe TMC, Mahieddine Tahkout, s'est poursuivi, hier, au niveau de la première chambre pénale près la cour d'Alger avec les plaidoiries de la défense. Dans ce contexte, les avocats de l'ex-ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi, ont plaidé l'innocence de leur mandant poursuivi pour «abus de fonction» et «octroi d'indus privilèges à autrui». Tout en niant toute responsabilité de leur client dans cette affaire, ils ont contesté les graves accusations pesant contre lui. La défense a, notamment, tenté de prouver que les contrats et actes d'investissement accordés à Tahkout ne relèvent pas de la responsabilité directe du ministre. Elle a expliqué, dans ce sens, qu'«en réalité le dernier mot revient au comité d'évaluation technique, qui rendait, dans le cadre de l'étude des dossiers d'investissement, non pas des avis consultatifs, mais des avis décisionnels, et ce, sous le contrôle du Conseil national d'investissement, présidé par le Premier ministre, et de l'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi)». Selon la défense, les avis favorables accordés aux dossiers d'investissement présentés par Tahkout ont été établis «dans le cadre des prérogatives exclusives dudit comité». Tour à tour les avocats ont mis en avant la légalité des décisions «purement administratives» prises par leur client à l'image du directeur général de l' Etusa, de l'ex-wali de Skikda et du DG de l'Onou. Les avocats, qui se sont succédé au prétoire, ont demandé, en somme, l'annulation des chefs d'inculpation liés à «l'abus de fonction», «prolongement tacite des contrats», «dilapidation des deniers publics» et «non-respect du Code des marchés publics et des clauses du cahier des charges», pesant sur les responsables des structures des ministères, de l'Industrie et des Transports.

L'avocat de Benmiloud Abdelkader, DG de l'Etusa, un Epic, subventionné par l' Etat, et auquel on reprochait d'avoir opté pour la location au lieu d'acquisition de bus, a nié toute prérogative de son client pour agir en dehors du cahier des charges, lequel, affirme-t-on, est «un cahier des charges unifié, imposé par la direction de l'Onou à travers des correspondances pour le respect de ses clauses». D'ailleurs, souligne-t-on, «on a octroyé, en 2020, au même homme d'affaires, un marché (affrètement de bus) sur la base du même cahier des charges unifié». Pour contester les chefs d'inculpation retenus contre son client, la défense a mis en exergue le rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) qui avait conclu «au manquement de rigueur dans la rédaction des clauses du cahier des charges, conjugué à la situation monopolistique dont bénéficie l'opérateur». Citant une étude comparative, menée par un expert assermenté auprès de la justice, la défense relève que «l'affrètement des bus a fait gagner au Trésor public, 207 milliards de dinars...». La défense de l'ex-wali de Skikda, Faouzi Belhocine, impliqué dans l'affaire, a plaidé l'innocence de son client d'autant plus que le directeur du port de Skikda qui a signé le contrat de concession avec Tahkout a bénéficié d'un non-lieu. L'ancien wali n'a signé que la décision de conformité (commodo-incommodo).