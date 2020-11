Le procès en appel de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, jugé avec des membres de sa famille et les anciens Premiers minis-tres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour corruption, s'est poursuivi, hier, au niveau de la chambre pénale de la cour d'Alger par l'audition de son fils Billal et de ses frères Nacer, Rachid et Hamid. Lors de son audition, l'accusé Hamid Tahkout a rejeté toutes les accusations portées contre lui, précisant qu'il ne gérait qu'une seule entreprise appartenant à son frère Mahieddine. Hamid Tahkout a d'abord déclaré au juge n'avoir rien reçu en dehors de la loi, affirmant ne détenir que l'entreprise RCV, niant ainsi son implication dans les entreprises du principal accusé, notamment celles de transport urbain et suburbain et universitaire. Concernant sa principale activité, Hamid Tahkout a assuré au juge qu'il s'agit seulement de contrôle technique les véhicules. Dans ses réponses au juge, Hamid Tahkout a affirmé ne détenir aucun compte bancaire ni fonds à l'étranger. tandis que Nacer Tahkout a assuré n'avoir rien à voir avec l'entreprise de transport des étudiants et le marché conclu entre l'entreprise de Tahkout et l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa), réfutant un quelconque lien avec les ministres et responsables impliqués dans cette affaire. Enfin, le propre fils de l'homme d'affaires, Bilel en l'occurrence, après avoir nié toute implication dans des crimes de blanchiment d'argent, a assuré n'avoir aucun lien avec les entreprises de son père et les faits incriminés du fait que son père l'avait exclu de l'entreprise. Toutefois, il a admis avoir obtenu un foncier agricole dans la wilaya d'El-Bayadh dont il s'est désisté volontairement en avril 2019, précisant qu'il investissait dans le secteur agricole loin des sociétés de son père. L'accusé, Rachid Tahkout a, lui aussi, rejeté toutes les accusations portées contre lui, indiquant que «les appels téléphoniques qu'il recevait de responsables de l'Office national des oeu-vres universitaires (Onou) lui parvenaient sur le téléphone de l'entreprise et non pas sur son téléphone personnel». Assurant qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel dans l'entreprise de transport de Mahieddine Tahkout, il a précisé en avoir démissionné en 2011 pour créer sa propre entreprise. L'accusé a également réfuté un quelconque lien avec l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. Ce procès, qui a débuté le 28 octobre, se poursuivra dans l'après-midi par l'audition d'au-tres accusés. Le tribunal de Sidi M'hamed avait condamné le principal accusé à une peine de 16 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8000000 DA.