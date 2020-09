Les deux partis islamistes, TAJ et le Mouvement El Bina annoncent, dans un communiqué, leurs soutiens respectifs au référendum sur la Constitution. Les deux formations fondées par les transfuges du MSP, adhèrent au «processus d'instauration des fondements de l'Algérie nouvelle». Le parti Tajamoue Amel El Jazair (TAJ) a affirmé «son adhésion au processus d'instauration de l'Algérie nouvelle où régnera, selon lui «l'Etat de droit et des libertés, à travers une Constitution consensuelle répondant aux aspirations du peuple».Le parti de Amar Ghoul, poursuivi pour corruption et incarcéré actuellement à la prison d' El Harrach, a réitéré son «attachement aux lois de la République, notamment en ce qui concerne l'organisation des partis et de la vie politique ainsi que la moralisation de celle-ci». Par ailleurs, la même formation politique a salué les efforts consentis par le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, dans le but de booster le développement et l'économie en dépit des séquelles de la pandémie de Covid-19». De son côté, le Mouvement El Bina a affirmé, jeudi dernier, que «sa position vis-à-vis de la mouture finale du projet d'amendement de la Constitution sera responsable et claire, servira l'Algérie et concrétisera les aspiration de son peuple». «Le Mouvement El Bina confirme à l'opinion publique nationale, au peuple algérien et aux adhérents de son processus politique que sa position vis-à-vis de la version finale du projet d'amendement de la Constitution sera responsable et claire sans ambiguïté aucune, à travers laquelle nous assumons notre pleine responsabilité historique devant les intérêts de la patrie», a souligné le parti, dans un communiqué. «Nous répondrons seulement aux exigences des intérêts de l'Algérie et des aspirations de son peuple au développement et à la sécurité, pour consolider son front interne», a-t-il indiqué. Le parti de Abdelkader Bengrina, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, a rappelé qu' «il avait mis en place plus de 60 comités au niveau de ses structures partisanes, pour cristalliser ses propositions au sujet de la Constitution». «Le Mouvement a mené de larges concertations avec des élites nationales et des cadres académiques, en dehors de ses structures, pour la cristallisation de nouvelles idées et suggestions, outre la collecte d'un grand nombre d'observations exprimées par des citoyens, via les réseaux sociaux», a-t-il poursuivi.