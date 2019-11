Après une longue absence de la scène politique, le parti de Amar Ghoul, TAJ, qui est traversé par une crise interne aiguë, rompt le silence. Dans un communiqué signé par le président par intérim, Abdelhalim Abdelwahab, TAJ a fait part de sa position par rapport à l’élection présidentielle. A travers ce document sanctionnant la session ordinaire de son conseil national tenu, ce samedi, au siège national du parti à Dély Ibrahim(Alger), TAJ déclare «porter son choix sur le candidat dont le programme électoral et la vision convergent avec ceux du parti».

Par conséquent, le conseil national «mandate» le bureau national du parti en vue de prendre toutes les mesures nécessaires afin de participer activement à la présidentielle et exécuter la décision du parti. Cette formation salue également «les efforts des personnes qui ont présenté leurs candidatures à l’élection présidentielle prochaine et félicite ceux dont la candidature a été retenue, en leur souhaitant de réussir leur campagne électorale». Il appelle les citoyens «à participer massivement au scrutin présidentiel, considéré comme solution adéquate et saine pour dépasser la période contraignante par laquelle passe le pays».

TAJ considère «cette élection présidentielle qui se déroulera dans de nouvelles conditions caractérisées par la mise en place de l’Autorité nationale indépendante de l’organisation des élections(Anie), et la promulgation de la nouvelle loi électorale comme un des fruits du Hirak qui a demandé depuis le premier jour à aller vers des élections libres, transparentes et crédibles». Il salue «la participation à cette élection, dont toutes les conditions inhérentes à la transparence et la régularité ont été réunies ».

D’après ce parti, «cette élection est la première et cruciale étape dans le processus du salut national». Dans ce contexte, il met en garde contre « les tentatives d’entraver ce scrutin par sa perturbation, ce qui risque d’entraîner l’Algérie vers l’inconnue».

Il appelle l’ensemble des candidats «à réussir la campagne électorale en proposant dans une compétition saine et transparente des programmes et des idées». Il appelle «le gouvernement et tous les opérateurs économiques à poursuivre sur la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre les différents problèmes», indiquant que «la politique de contrainte et de menace ne servira pas l’ Algérie».