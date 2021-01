La présidente du parti Tajamoue Amel El Djazair (TAJ), Fatma-Zohra Zerouati, n'a pas tari d'éloges, hier, sur la mouture de la loi organique portant régime électoral, distribuée aux partis, la semaine dernière.

«Le parti, qui salue l'engagement du chef de l'Etat en faveur de la concrétisation de ses engagements électoraux, soutient les principes fondamentaux et les règles du régime électoral définis par ce texte de loi, visant à la consécration et l'ancrage de la démocratie, de l'alternance au pouvoir et de la moralisation de la vie politique et publique»,

a-t-elle indiqué d'emblée, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentations des propositions de son parti. «Notre parti salue les grands efforts déployés par la commission des experts, présidée par Ahmed Laraba dans l'élaboration du texte». Il «salue hautement la création de l'Autorité nationale indépendante des élections(Anie), mais également les propositions positives et audacieuses contenues dans ce projet, dont une partie est conforme aux grandes orientations de notre parti, notamment en ce qui concerne la moralisation de la vie politique et la promotion des droits de la femme et des jeunes dans la vie politique», a-t-elle soutenu. «De nombreux articles contenus dans l'avant-projet expriment honnêtement la nécessité de construire une Algérie nouvelle, vers laquelle convergent les hautes autorités du pays, les différents courants politiques et toutes les composantes de la société», a-t-elle estimé. «Cette perspective (Algérie nouvelle) commence par une représentation juste et le droit de participation à l'édification de l'avenir du pays, garanti à toutes les catégories de la population, notamment la femme et les jeunes, dont le premier pas en est l'organisation des élections crédibles et transparentes», a-t-elle poursuivi sur sa lancée. «Cette mouture vise à ancrer la démocratie, à moraliser la vie politique et à garantir un choix libre aux électeurs grâce à l'utilisation de la liste ouverte dans le cadre d'un scrutin proportionnel, lequel donne la possibilité à l'électeur de voter pour sa liste de candidats favoris», a-t-elle ajouté. Pour Zerouati, « même s'il mettra un terme au commerce des têtes de listes, il consolidera la démocratie et imprimera une dynamique à l'action électorale, la mise en oeuvre du scrutin proportionnel avec vote préférentiel sera compliquée». La parité hommes-femmes est qualifiée d'«excellente initiative», par la première responsable du parti de Amar Ghoul, incarcéré actuellement à la prison d'El-Harrach, pour corruption. Cependant, elle a estimé que «le recours au remplissage des listes annihilera cette promotion, d'autant plus que le recul sur ce principe ne servira pas les intérêts de la société». En fait, hormis certains ajouts et demandes de suppression de certains termes, TAJ soutient la totalité des dispositions de ladite loi électorale. Contrairement à plusieurs petits partis, TAJ ne voit «aucun inconvénient» à ce que le seuil des 4% des suffrages exprimés lors des élections précédentes exigé aux partis voulant parrainer des listes de candidatures, soit maintenu ou supprimé. Le parti de l'ancien ministre des Travaux publics, qui a participé pour la première fois aux élections législatives et locales de mai 2017 est arrivé en 4e position, en obtenant 20 sièges à l' APN. Il a également obtenu 31 élus APC et 96 élus APW et gère actuellement six communes.