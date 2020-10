Beaucoup de notre jeune «matière grise» algérienne est impliquée dans l'économie de la connaissance, tout en développant le e-commerce qui permet de créer richesse et emplois, et qui permet aussi l'accélération de la transformation digitale en Algérie. Sami Aliouche, fondateur de Talabastore, la première plateforme d'achat en ligne consacrée aux étudiants en Algérie, est l'un des jeunes startupeurs qui a su s'imposer sur le marché de l'économie du numérique.

Sa start-up est la première à intégrer le paiement en ligne. Le e-client, intéressé par l'achat d'un produit, peut effectuer une transaction en ligne et faire des achats via l'application ou sur le site de Talabastore en utilisant sa carte «Edahabia» ou via carte bancaire. Le paiement par CCP ou par cash à la livraison, est également possible. Lancée en 2017, la plateforme de vente en ligne de Talabastore, qui cible le grand public en général et les étudiants en particulier, propose, de nos jours, la livraison pour ses e-clients, sur l'ensemble du territoire national. Ce service est né après la signature d'un accord-cadre entre l'entreprise Talabastore et la société EMS champion, filiale d'Algérie poste et leader de la livraison e-commerce en Algérie. Les étudiants vérifiés titulaires de la carte Talabacard peuvent bénéficier de plusieurs avantages, tels que des remises allant de 20% à 30% pour les services disponibles sur la plateforme (ex:l'assuranc maladie/vie/véhicule, les cabinets médicaux, les agences de voyages, les écoles de formation, les auto-écoles etc.). Talabastore, faut-il le noter, est née d'un problème que Sami a vécu lui-même. Diplômé du master en architecture de l'université de Blida, ce jeune de 27 ans, y a vu une opportunité. «À l'époque où j'étais encore étudiant, il n'y avait aucune autre solution dans le marché, pour permettre ce genre d'achats pour les étudiants d'internat. Le manque de budget et de temps pour les étudiants, afin de faire du shopping a ainsi poussé Sami à innover, et lancer la solution Talaba store, une solution pour faciliter la vie aux étudiants».

Talabastore continue d'être hébergée au Cyberparc technologiques de Sidi Abdallah. Son passage dans cet incubateur l'a aidée à sortir plus forte», selon le témoignage de son fondateur.

L'interlocuteur a également indiqué, dans ce sens, que l'accompagnement des start-up par l'Anpt demeure une bonne initiative, «car tout est gratuit pour lancer une start-up, et il y a des coachs dans différents domaines qui sont là pour aiders les porteurs de projets innovants, à bien définir leurs objectifs et avoir les clés de la réussite», a-t-il conclu.