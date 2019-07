Dialogue national : Ahmed Taleb Ibrahimi dit oui ! «Mon nom a figuré - sans avoir été consulté - sur la liste des noms proposés pour mettre en place une commission qui sera chargée de lancer et organiser le dialogue national en vue de sortir le pays de la situation d’impasse politique dans laquelle il se débat depuis l’annulation du 5e mandat. Etant de retour de l’étranger après une courte visite, et en remerciant toute personne qui m’a témoigné sa confiance, je considère que c’est là une reconnaissance explicite de la position à laquelle je n’ai jamais dérogé, et ce depuis que j’ai appelé au dialogue et à la concorde civile pour éviter au pays le drame des années 1990, une position à laquelle je tiens toujours», a écrit Taleb Ibrahimi dans une lettre rendue publique aujourd'hui. L'ancien ministre se dit favorable à toute approche sérieuse «qui doit être mise en œuvre afin d’écourter le chemin vers la paix et pour se débarrasser définitivement des pratiques de la corruption et de la dictature, doit d’abord reconnaître l’existence d’une crise de confiance profonde entre le peuple et ses gouvernants, laquelle (crise de confiance) a débouché sur la rupture du 22 février dernier». Néanmoins, l’ancien ministre des AE soutient que la commission de dialogue devant être mise en place «n’a aucune utilité dans le moment présent, sauf si elle jouit d’une totale indépendance dans sa gestion, et qu’elle est libre et souveraine dans ses décisions et cela afin qu’elle aide à bâtir un consensus national autour de la meilleure formule à même de concrétiser les revendications du Hirak populaire pour le changement radical».