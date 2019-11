L’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou compte célébrer de fort belle manière le trentième anniversaire de la création du département de langue et culture amazighes et ce, après un long combat ayant duré des décennies et pendant lequel des militants ont consenti des sacrifices énormes pour arracher la reconnaissance de leur langue et culture berbères. Afin de marquer donc cet anniversaire qui revêt une symbolique incontestable pour toute la communauté universitaire, les responsables de l’université de Tizi Ouzou et plus particulièrement la famille du département de langue et culture amazighes ont décidé d’organiser un colloque autour du thème « les études et les recherches en langue et culture amazighe au début du XXIe siècle ». Pour rappel, le département de langue et culture amazighes de l’université Mouloud-Mammeri a été créé en janvier 1990 sous la pression du Mouvement culturel berbère (MCB). Ce département n’a jamais cessé de jouer son rôle de formateur de plusieurs générations d’enseignants et de chercheurs dans les divers domaines liés au monde amazigh. A travers un cursus diversifié allant de la linguistique, la littérature, l’anthropologie, l’histoire…Il a pu dispenser une formation adéquate répondant à tous les besoins des chercheurs dans le domaine. C’est donc pour revisiter tout cet apport que le colloque en question se tiendra au début de l’année prochaine. Il sera question aux universitaires participants d’aborder des sujets comme la linguistique amazighe (syntaxe, morphologie…), l’énonciation, la sociolinguistique nord-africaine, la littérature amazighe orale et écrite, l’anthropologie des sociétés amazighes, la didactique de la langue amazighe, etc. Les organisateurs rappellent que la participation à ce colloque est ouverte aux enseignants-chercheurs en tamazight, mais aussi des autres départements des lettres et sciences humaines. Les participants à ce colloque qui se tiendra à l’auditorium du campus de Hasnaoua de l’université « Mouloud-Mammeri, dont les communications seraient retenues et ne pouvant pas se déplacer peuvent les envoyer par courrier électronique et elles seront lues en plénière. Il faut rappeler que le département de langue et culture amazighes de Tizi Ouzou et celui de Béjaïa, créés simultanément, ont été le premier acquis concret arraché suite au long combat identitaire car avant cela et malgré les multiples actions dont certaines étaient grandioses, le pouvoir de l’époque était resté complètement insensible aux revendications du Mouvement culturel berbère (MCB). Même après les événements du printemps berbère de 1980, aucun acquis n’a pu être obtenu. Il a fallu attendre 10 années entières après les évènements d’avril 1980 pour que le pouvoir finisse enfin par reconnaître, d’une certaine manière, la légitimité des revendications exprimées depuis des années par le MCB en concédant la création des deux départements en question. L’action qui a constitué le déclic et qui a incité le pouvoir à faire enfin un geste en faveur de la satisfaction des revendications en question, a été la gigantesque marche historique du MCB à Alger le 25 janvier 1990 et ayant permis de déposer une motion revendicative au niveau de l’APN à l’époque. Face à la mobilisation grandissante des habitants de la Kabylie et des militants de la cause berbère, le pouvoir a fini par faire un pas positif mais qui resta insuffisant. Ce qui a poussé le MCB à initier la grève du cartable illimitée en septembre 1994. C’est suite à cette deuxième action de protestation ayant paralysé toutes les écoles et universités de la Kabylie que le pouvoir a enfin pris la décision d’introduire la langue amazighe dans le système éducatif à partir de septembre 1995 ainsi que de créer la première institution de l’Etat chargée de la promotion de l’amazighité, à savoir le Haut commissariat à l’amazighité.