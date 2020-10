Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré, hier, les travaux de la Conférence nationale sur les start-up.

Lors de cette première rencontre du genre, Abdelmadjid Tebboune a souligné que «nous sommes convaincus que la nouvelle stratégie économique doit s'appuyer sur le modèle économique fondé sur la connaissance. Ce modèle est l'élément qui est en mesure d'apporter les solutions a notre économie nationale». Dans un autre registre, le président de la République a rappelé que «nous avons compris que les start-up sont l'avenir de l'économie et les jeunes sont le pivot de cette dynamique nouvelle». Et d'ajouter: «Nous avons mis en place un fonds pour encourager les jeunes créateurs et inventeurs et de leur épargner des lourdeurs bureaucratiques et leur permettre d'apporter leur valeur ajoutée», a-t-il précisé.

Dans le même sillage, le président a insisté sur «la mise en place de mécanismes le plus rapidement possible avant la fin de l'année. Il faut rassurer notre jeunesse et l'encourager. Même si cette expérience va connaître des échecs, il ne faut pas casser le rêve de cette jeunesse que j'ai constaté être très attachée à la patrie», a-t-il précisé.

La mise en branle d'un Fonds réservé au financement des start-up se veut comme un mécanisme sûr et pratique pour les jeunes désireux d'entreprendre ce challenge. Il leur facilitera la tâche quant au lancement de leurs projets tout en évitant les entraves bureaucratiques par rapport aux banques et les lourdeurs administratives y afférentes.

C'est là une première pour les jeunes créateurs dans le domaine de l'investissement économique, une sorte de mesures incitatives qui vont leur permettre d'installer rapidement leurs entreprises et d'entamer sine die leurs projets et s'inscrire d'emblée dans la sphère de production et de développement économique.

Les ateliers consacrés à cette Rencontre nationale et la première du genre, vont s'atteler à matérialiser rapidement les orientation du président de la République quant à la mise en oeuvre de la «cité» des start-up avec des moyens juridiques et financiers en mesure d'accompagner les jeunes créateurs.

Cette démarche vise à aller très vite dans un nouveau processus économique, à savoir pour rompre avec les vieux réflexes économiques où la bureaucratie avait cassé tous les ressorts de la production, du développement et de la croissance.

Dans ce sens, Abdelmadjid Tebboune était très clair en la matière, il a insisté sur la nouvelle approche économique dont la connaissance et l'inventivité doivent être l'élément prépondérant dans la nouvelle économie nationale pour qu'elle soit compétitive et s'arrime aux nouvelles exigences de l'économie mondiale et ses défis.

Tebboune a rappelé que la relance économique ne doit être réalisable qu'«à travers l'implication de notre jeunesse créative et inventive», a-t-il rappelé.

Le président de la République a ordonné aux responsables du gouvernement et des collectivités locales d'encourager les jeunes en précisant que «j'ai constaté et remarqué que le potentiel existe chez notre jeunesse, il faut juste lui faire confiance et croire en son génie créatif», a-t-il souligné.

Tebboune veut donner une sérieuse dynamique à l'économie de la connaissance en s'appuyant sur les start-up comme élément dorsal de développement économique et une gageure pour la croissance et la création de la richesse et de l'emploi. Cette nouvelle stratégie économique vise à remodeler le secteur industriel et commercial en donnant les moyens financiers et techniques pour l'émergence des capitaines économiques et dans les PME et les microentreprises.

Il faut signaler que le Fonds destiné à financer les start-up est soutenu par l'État alors que sous d'autres cieux, ce sont les entreprises privées qui assurent ce financement.

Cette démarche et initiative prouvent s'il en est que l'État algérien est présent pour accompagner et encourager la jeunesse créative et soucieuse de l'aventure économique comme c'est le cas pour les start-up et les objectifs qui lui sont assignés.