Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé ses vifs remerciements aux Algériens pour l'intérêt qu'ils ont porté à l'évolution de son état de santé et pour s'«être unis» autour de leur président, affirmant apprécier «hautement» leurs prières et leurs voeux de prompt rétablissement, a indiqué, dans la soirée d'avant hier, un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune adresse ses vifs remerciements au Peuple algérien pour l'intérêt qu'il porte à l'évolution de son état de santé et pour son union autour de son président, et apprécie hautement les prières et les voeux sincères de prompt rétablissement de nos valeureux concitoyens», souligne le communiqué.» «Le président de la République tient à rassurer le Peuple algérien qui attend son retour au pays, que son état de santé s'améliore, priant Dieu le Tout-Puissant de guérir les patients atteints de Covid-19, d'entourer les personnes décédées de Sa Sainte Miséricorde et de prêter à leurs proches patience et réconfort», ajoute la même source.» M. Tebboune exprime, également, sa reconnaissance aux souverains, chefs d'Etat et de gouvernement et instances et organisations internationales pour leur intérêt et leurs voeux sincères de prompt rétablissement, priant Dieu de leur accorder santé et bien-être», conclut le communiqué. Auparavent, le staff médical du président de la République, a assuré que le chef de l'Etat «est en passe d'achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de santé est en constante amélioration», a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Soucieux de tenir informée l'opinion publique de l'évolution de l'état de santé du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé dans un hôpital spécialisé en Allemagne, le staff médical affirme que le président de la République est en passe d'achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire et son état de santé est en constante amélioration», note le communiqué.