Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune sur le terrain. Le chef de l’État effectue depuis, ce matin, une visite de travail et d'inspection dans des structures de santé d'Alger afin de s'enquérir du suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et de la prise en charge des personnes qui en sont atteintes. Il s’est, entre autres, rendu au CHU Isaad Hassani de Beni Messous où il a rencontré le personnel hospitalier et les patients. Il doit aussi se rendre à la pharmacie centrale des hôpitaux avant de se réunir avec conseil scientifique du suivi et de l'évolution du Covid-19.