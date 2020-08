Abdelmadjid Tebboune est loin d'oublier la rencontre gouvernement-walis où il a appris que 80% de ses décisions, datant de plus de 6 mois, n'ont pas été appliquées sur le terrain. Mécontent, furieux même, le chef de l'Etat avait alors décidé de sévir avec le limogeage de certains chefs de daïra et présidents d'APC, avertissant tous ses subordonnés qu'il ne s'agissait là que d'un début. Cet épisode malheureux n'a pas été sans conséquences sur la vision du président qui semble avoir décidé, depuis, de veiller au grain. Raison pour laquelle, il a été ferme, dimanche dernier, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Au gouvernement Djerad, Abdelmadjid Tebboune a donné un délai de 30 jours pour présenter une évaluation préliminaire de l'application de ses décisions et recommandations données lors de la Conférence nationale de relance socio-économique, tenue les 18 et 19 août derniers. Mieux encore, il a demandé à ce que la réalisation de chaque projet soit liée à un délai préalablement défini. Le président tient à ce que ses ministres veillent personnellement à la mise en oeuvre sur le terrain de toutes les orientations afin qu'elles «ne restent pas de simples écrits», comme il l'a déclaré non sans avertir que «le sort du pays est tributaire de la concrétisation de la nouvelle approche économique». Le deadline fixé par Abdelmadjid Tebboune est, en fait, le premier pas vers le changement. Car, si réellement, les engagements des responsables ne restent plus au stade des promesses, comme cela a été le cas pendant longtemps en Algérie, le citoyen pourrait alors percevoir la dynamique enclenchée et sentir l'évolution des choses. Cela pourrait sans doute rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés. Il est clair que depuis son élection à la tête de l'Etat, le président Tebboune, qui a promis le changement radical, est à la recherche du déclic qui permettrait à l'Algérie d'entamer une nouvelle ère où toutes les anciennes pratiques seront bannies. Cependant, il n'est pas facile de faire bouger les choses, surtout si elles ont été statiques pendant une vingtaine d'années. Il n'est pas facile aussi de changer les mentalités et les habitudes. L'Algérien qu'il soit responsable ou simple employé dans la fonction publique, a pris le pli de travailler à son rythme, adoptant son propre précepte «le travail après tout»! C'est la raison pour laquelle, la machine économique grince et n'arrive toujours pas à démarrer. Pour se débarrasser de ce fléau, il faut mener une vraie «guerre» comme l'a déjà déclaré le président. C'est d'ailleurs dans cette logique, qu'il tient maintenant à donner des ordres stricts à exécuter immédiatement comme il l'a fait pour les dernières perturbations du débit Internet. «Je veux une solution définitive», a tonné le chef de l'Etat qui voit dans cette gestion approximative du secteur, une entrave à son objectif premier de généraliser la numérisation des services de l'État, mais aussi à son grand projet d'élaborer une banque des statistiques réelles et précises. Il s'agit là, il faut le dire, d'un grand chantier qui, une fois finalisé, va permettre de cristalliser la nouvelle approche socio-économique. Car une telle banque va mettre un terme non seulement aux approches approximatives, mais permettra de connaître les besoins et les potentialités effectifs dans chaque secteur aux niveaux local et central. Pour le président Tebboune, la numérisation et les statistiques sont la base de toute stratégie efficiente et un outil facilitant sa mise en oeuvre par le gouvernement. Et il n'a pas tort, car cet outil va également permettre de lutter contre la bureaucratie et la corruption et faire face aux manoeuvres tendant à maintenir l'opacité dans la gestion de l'économie nationale. À bien voir donc, le président n'en est qu'à la phase de la mise en place des outils qui lui permettront de réaliser, par la suite, les objectifs fixés. Mais cela semble déjà ardu face à la bureaucratie, l'insouciance des uns et l'incompétence des autres. Malgré les entraves, Tebboune tient à bousculer l'ordre établi. Il promet de produire le déclic qui permettra à l'Algérie de se mettre enfin sur les rails du développement.