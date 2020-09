Comme il l'avait annoncé, le 13 août dernier, le président de la République a instruit le ministre de la Justice et les services de sécurité en charge des procédures préliminaires et judiciaires, de «ne plus tenir compte des lettres anonymes dans les poursuites judiciaires, à l'avenir». C'est ce qu'affirme une instruction présidentielle.

Le document, rendu public, souligne que «si la lutte contre la corruption est irréversibles et nécessaire, elle ne doit, en aucun cas, prendre la forme d'une campagne de déstabilisation des outils de réalisation et de concrétisation des missions de l'Etat et de ses différentes structures d'exécution».

Cela avant de pointer du doigt le «climat malsain, naturellement alimenté par des rumeurs souvent distillées par les tenants de l'argent sale, des corrompus, ceux qui veulent à tout prix déstabiliser l'Etat et ses structures pour échapper à leur sort inéluctable.»

Le chef de l'Etat a également déploré le fait que «le traitement d'importants dossiers, revêtant parfois un caractère d'urgence, est renvoyé à des dates ultérieures, causant ainsi de graves préjudices au fonctionnement de ces institutions».

De ce fait, le président de la République a affirmé qu'«il est impératif, dès la réception de cette circulaire, de faire la différence entre les actes qui, bien que condamnables, ne tiennent qu'à l'incompétence ou à la mauvaise appréciation, qui sont démunis de tout esprit ou de volonté de corruption, passive ou active, et ne profitent pas à l'agent incompétent», ceux qui, ni directement ni indirectement ni à sa famille ni à ses amis ou connaissances.

Ces actes seront sévèrement sanctionnés administrativement» et ceux «ayant été à l'origine de pertes économiques ou financières à l'Etat dans le but d'accorder des avantages indus à des tiers, en infraction aux lois et règlements et sans consultation écrite de la hiérarchie».

Dans ce cas, «le doute est permis et l'investigation doit être orientée vers la recherche de preuves tangibles de corruption active ou passive», souligne le communiqué.

Par contre, poursuit le communiqué, «toute aide apportée par les citoyens, directement ou à travers les médias avec les preuves nécessaires, doit être prise en compte pour des investigations éventuelles».

Enfin, la présidence tient à faire savoir qu'il est clair que dans ce cas, «le citoyen doit être protégé par l'Etat de toute forme de représailles. De même que toute personne détenant des informations dans ce sens est invitée à se rapprocher directement des autorités habilitées, conformément aux procédures en vigueur ou, le cas échéant, s'adresser expressément aux organes de la presse, la liberté de cette dernière étant consacrée par la Constitution», conclut le communiqué.