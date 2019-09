«J’ai été parmi les premiers à revendiquer ce que demande le Hirak. J’ai souffert personnellement de l’ancien régime. J’ai été puni, mon fils l’a été également. Ils ont même enlevé ma photo du Palais du gouvernement.» C’est ce qu’a déclaré l’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, ce jeudi 26 septembre, à sa sortie du siège de l’Autorité de contrôle des élections où il a retiré les formulaires pour son dossier de candidature à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. C’est donc dans l’habit de victime, que l’ex-Premier ministre prend le train de la présidentielle. Soucieux de faire peau neuve, il n’a pas manqué de rappeler que durant son règne éphémère, il avait eu la témérité de s’attaquer à l’oligarchie, et de partir en croisade pour séparer l’argent du pouvoir. Un crime de lèse-majesté qui lui a coûté son éviction immédiate. A ce sujet, Abdelmadjid Tebboune révèle que son programme sera basé essentiellement sur l’assainissement de l’environnement économique, à travers des reformes qui avantageront l’émergence d’une économie saine et en harmonie avec les attentes de l’Etat et du citoyen et principalement axées sur la jeunesse. Dans ce sens, il explique : «J’ai dit qu’il faut séparer l’argent de la politique pour moraliser l’action politique. Je vais lutter contre la «chkara» pour moraliser également l’action économique, je suis de formation économique, je sais que c’est l’entreprise qui crée la richesse. Nous allons baser notre travail sur la création de nouveaux et jeunes opérateurs économiques avec priorité aux start-up et aux micro-entreprises. Je vais faire des annonces claires. Je ne m’engage pas qu’avec des mots. Vous savez tous que les start-up ont tiré la Chine, la Corée du Sud et les Etats-Unis vers le haut. Nous allons reconstruire sur cette base.» D’emblée et dès son arrivé dans la course à la magistrature suprême, Tebboune se fait canarder par l’autre candidat poids lourd pour l’élection présidentielle de décembre. Ali Benflis, président de Talaïe El Hourriyet n’hésite pas, dans ce qui s’apparente à un début de campagne électorale, à sortir l’artillerie lourde, lorsque le nom de Tebboune est cité : «Si on veut un autre cinquième mandat sous un autre habit avec le nom que vous avez cité, cela veut dire qu’on veut dénaturer l’élection présidentielle sous une autre forme. Le peuple a fait chuter le cinquième mandat.» Ce à quoi Tebboune riposte du tac au tac, mettant l’intérêt du pays au-dessus de toutes courses partisanes : «Le citoyen attend des solutions. Il n’attend ni insultes, ni outrages ni exclusion de l’Autre. Il attend des solutions pour qu’il soit fier de son pays. Je n’ai jamais douté de l’esprit patriotique, qui frôle avec le chauvinisme, des jeunes Algériens Les temps sont difficiles, ce n’est pas le moment de la polémique et du refus de l’Autre, l’Algérie a besoin de tous ses enfants.» Il va sans dire, que dans un champ électoral, qui compte déjà 80 candidatures, les hostilités qui s’ouvrent déjà entre les deux candidats les plus en vue de la scène politique, promettent d’habiller la campagne électorale d’une concurrence des plus serrées.