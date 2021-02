Le geste politique présidentiel de renouer le dialogue avec les chefs des partis politiques, au lendemain de son retour au pays, a été applaudi par le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche. Ce responsable a, en effet, salué la démarche du chef de l'Etat «envers tous les acteurs de la scène politique nationale». C'est ce qu'il a déclaré lors de son passage, hier, au forum de la Radio algérienne.

L'hôte de la radio a affirmé dans son intervention que «le président de la République poursuit l'application de son programme politique dans la transparence à travers l'ouverture des portes du dialogue avec les chefs des partis politiques». Là, l'allusion est claire. Pour la comprendre, il serait judicieux de noter que le président a rencontré, le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), le plus vieux parti de l'opposition en Algérie. De retour aux déclarations de Fenniche, celui-ci s'est longuement exprimé sur le dossier de la révision de la loi électorale. Il n'a pas manqué l'occasion d'exprimer son soutien inconditionnel aux réformes entreprises par Tebboune. Il dira, dans ce sens: «Les consultations des différentes formations politiques et la société civile lancées à propos de la mouture de l'avant-projet de la loi électorale s'inscrivent dans la pratique démocratique souhaitée par le président.» Faisant la promotion de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral, Fenniche a affirmé que ledit document contient des garanties procéduriales qui apportent des solutions efficaces pour éradiquer les pratiques de corruption et éviter les déviations du passé. Le président du Conseil constitutionnel parle de «fraude» et des mesures instaurées pour la juguler, point névralgique de la révision de la loi électorale. Plus explicite, Fenniche, a insisté sur les dispositions prévues pour le volet de contrôle du financement de la campagne électorale. Il rappelle qu'«il est prévu, en vertu de l'article 113, la création d'une commission de contrôle du financement des comptes de campagnes électorales et référendaires auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie)». Le président du Conseil constitutionnel est par la suite, revenu sur les dispositions prévues à l'article 141 dudit texte. Celui-ci donne, selon Fenniche, «plus de garanties aux candidats, du fait qu'il les autorise à assister tout au long du processus électoral». «Ledit texte autorise également les candidats» poursuit-il à «l'enregistrement de toutes les observations liées au déroulement du processus électoral et la réception d'une copie du procès-verbal de dépouillement de la part du chef du bureau de vote». Le président du Conseil constitutionnel a, par ailleurs, défendu le choix de l'adoption de la modalité de la «liste ouverte». Il dira, dans ce sens que «le système proportionnel est le système le plus démocratique». Poursuivant, Fenniche a rappelé que «la modalité de la liste ouverte» donne la possibilité à l'électeur de voter pour sa liste de candidats favoris, fournie par les partis et les indépendants, et offre au même électeur la liberté de classer les candidats selon son ordre de préférence».

Le président du Conseil constitutionnel a également dans son intervention affirmé que l'avant-projet de loi organique portant régime électoral consacre les dispositions de la Constitution d'aller de l'avant vers une véritable égalité entre les femmes et les hommes et ainsi, la participation active des jeunes à la vie politique».