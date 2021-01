A l'avenir, il faudra savoir séparer, à chaque fois, le bon grain de l'ivraie. Mais apparemment, c'est le dernier cité qui nous échoit le plus. Un scandale en cache un autre. Lors du Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné aux ministères du Commerce et de l'Agriculture d'ouvrir une enquête judiciaire sur l'affaire d'importation de quantités de blé impropre à la consommation de Lituanie. En outre, le chef de l'État a chargé le ministre des Finances de réaliser un audit comptable au sein de l'Office interprofessionnel des céréales (Oaic). Le 9 novembre 2020, l'Oaic a, pour rappel, importé 30000 tonnes de blé tendre avariées de Lituanie par l'intermédiaire d'un fournisseur suisse. La marchandise a été renvoyée vers le pays d'exportation. Après cela, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Hamid Hamdani, a affirmé sur les ondes de la Radio nationale, fin décembre 2020, que l'affaire d'importation de quantités de blé impropres à la consommation, qui a déjà conduit au limogeage du P-DG de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, Oaic, Abderrahmane Bouchahda, suit son cours. Notons que Abderrahmane Bouchahda avait accédé à ce poste en septembre 2019 en remplacement de Mohamed Belabdi, lui-même limogé pour des «allégations de corruption» dans l'affaire des 45 minoteries fermées pour violation de la réglementation en vigueur dont la surfacturation et fausses déclarations. Il est utile de rappeler que la gestion de l'Office a souvent fait l'objet de scandales ou le plus souvent la population, loin d'être victime consentante et encore moins masochiste complaisante, est victime du triomphe de la cupidité de certains responsables. En effet, récemment, une affaire similaire a été révélée au port d'Alger, où une quantité de 30000 tonnes de blé avarié a été saisie. En effet, après avoir accosté au port de Ghazaouet, un navire chargé de 30000 tonnes de blé a été immobilisé après un contrôle sur marchandise. Selon le ministre de l'Agriculture, Hamid Hamdani, qui s'est exprimé dans la presse, seulement une quantité de 2600 tonnes de la marchandise, s'est avérée être impropre à la consommation. Devant ces scandales, le président Tebboune a ordonné un audit comptable de l'Office interprofessionnel des céréales (Oaic). Cet audit devrait permettre, entre autres, une évaluation du patrimoine de l'Oaic, une diminution des postes de responsabilité, qui ne sont pas liés au rendement ou à la rentabilité de l'Office, et le passage d'une gestion qui date d'une époque révolue vers une comptabilité analytique saine. Si un tel système avait été mis en place auparavant, l'Oaic aurait probablement été à l'abri des scandales qui l'ont éclaboussé et qui l'éclaboussent encore. D'ailleurs, le chef de l'Etat a exhorté le ministre des Finances à revoir le système bancaire par un travail d'inspection au niveau de toutes les banques, notamment en ce qui concerne la transparence dans l'octroi de crédits. Comme, il a ordonné l'accélération de la numérisation du secteur des douanes afin de lutter contre la surfacturation et d'absorber les fonds circulant dans le marché parallèle. D'autant qu'il a plaidé pour la numérisation des différents secteurs sensibles d'importance économique, notamment les impôts, les douanes et les Domaines, et ce dans le souci de permettre aux autorités publiques de disposer d'outils nécessaires à la mise en place de ses politiques, à leur mise en oeuvre et à leur évaluation.