La Constitution passera par voie référendaire. L'argument de la situation sanitaire pour sauter la consultation populaire dans le processus constitutionnel ne tient pas. En tout cas, le président de la République qui s'exprimait, hier, devant les walis, n'a nullement l'intention de faire passer la nouvelle Loi fondamentale par effraction. «Je vous invite, dès maintenant, à vous préparer à l'étape du référendum», dira le chef de l'Etat à l'adresse des fonctionnaires. L'objectif de cette «invitation» tient dans le souci de «garantir les meilleures conditions et moyens matériels et psychologiques à même de permettre au citoyen d'avoir son mot à dire sur l'avenir de son pays». Le propos est on ne peut plus clair et l'intention très bien affirmée. Il n'y aura donc pas de place pour une quelconque polémique sur la façon de faire adopter la Constitution... La chose étant définitivement entendue, le président ne manquera pas de remercier «tous ceux qui ont contribué à l'enrichissement de la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution». 2500 propositions ont été enregistrées par le Comité d'experts chargé de rédiger la nouvelle Constitution. Le président qui mesure l'importance de la mission confiée au professeur Laraba est également parfaitement conscient que «le changement revendiqué par le Hirak populaire est certes, un changement pacifique, mais radical qui passe par la Constitution, le socle de l'Etat», dira-t-il. Le sens de ce propos est de faire en sorte que la Constitution «respire» le Hirak. insuffler une âme à un texte juridique relève de l'exploit historique rarement accompli dans les annales des sociétés modernes. Les Algériens sauront-ils réaliser le miracle, après un Mouvement populaire unique en son genre? la réponse à cette question pourrait se trouver dans le propos du président qui entend sortir le changement des bureaux. Pour lui ce ne peut être «l'apanage d'un certain groupe, mais doit émaner du peuple qui aura le dernier mot et toute la liberté de valider ou de refuser la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution». Le message est très limpide. Ce ne sera pas un groupe politique médiatiquement soutenu qui imposera sa volonté aux Algériens. Ces derniers sont souverains et le président s'engage à assumer un éventuel rejet de la mouture finale qui sera soumise à référendum. Dans ce cas «l'ancienne Constitution sera reconduite, avec la détermination d'opérer le changement». Lequel changement ne passera pas par une période de transition. Le chef de l'Etat s'y engage également. «Les comploteurs d'autres rives ont tort puisque le train est déjà en marche et ne reviendra pas en arrière», a-t-il affirmé.

L'option du refus reste de mise donc, malgré l'effort fourni en faveur d' «une Constitution consensuelle». En tout cas, dans un souci de transparence Tebboune promet la publication prochaine d'un texte «englobant les propositions de tous et chaque article inclura toutes les propositions, pour, à la fin, prendre en compte les propositions de la majorité».

Il reste que l'âme viendra de la volonté politique de consolider le consensus. D'où la responsabilité des pouvoirs publics et dans ce registre, le président de la République est sans concession.

«Nous sommes tous au service du peuple et nous croyons réellement à la réalisation de ses revendications légitimes exprimées le 22 février 2019», a-t-il assuré. Le président termine sur une note de confiance au jugement de la société. «Le peuple algérien a appris, grâce aux expériences vécues, comment distinguer instinctivement entre le dévoué et le fourbe parmi ses enfants.» Sa belle révolution pacifique en témoigne. Et son attitude vis-à- vis de la Constitution le confirmera certainement. En tout cas, Tebboune s'engage à respecter la décision du peuple.