Des organisations dites de la société civile de Tizi Ouzou se sont réunies, jeudi dernier, dans un hôtel situé à la sortie Sud de la ville pour appeler le président de la République Abdelmadjid Tebboune à visiter la wilaya. Ces organisations, qui se sont regroupées à l’hôtel Ittourar, ont appelé de tous leurs vœux le président à commencer sa tournée nationale par cette région qui, disent-ils, a beaucoup donné à l’Algérie. Les associations de la société civile, à l’origine de cette initiative, invitent également Abdelmadjid Teboune à commencer par Tizi Ouzou la concrétisation de ses promesses annoncées lors de sa campagne électorale. L’invitation lancée au président afin de débuter son périple national à partir de Tizi Ouzou a, par ailleurs accompagné ses vœux de voir l’Etat impulser une vraie dynamique de développement dans cette wilaya qui souffre de beaucoup de retard. La wilaya, rappellent-ils, a vivement besoin de grands projets capables de la remettre sur les rails après une longue attente. Très optimiste concernant la volonté et la capacité de Abdelmadjid Tebboune qui lancera ses chantiers avec beaucoup de conviction.

Par ailleurs, les initiateurs de l’invitation ont lancé un autre appel à toutes les franges de la société civile à se rassembler autour du programme du président de la République afin de l’accompagner et surtout de l’enrichir. Une invitation à la société civile, mais aussi à toutes les parties à prendre part au dialogue lancé juste après l’élection présidentielle.

Enfin, les organisations en question ont exprimé leur vœu de voir la jeunesse algérienne parvenir aux commandes tout en rappelant le rôle prépondérant de la défense et de la préservation du pays.