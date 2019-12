Abdelmadjid Tebboune était, hier, en meeting dans la wilaya de Sétif. Un déplacement qui intervient dans un contexte très particulier puisque au même moment, à Alger, devait débuter le

1er procès dit de la «Issaba». Le procès a été reporté pour, demain, mais celui qui se présente comme une victime de cette «bande» a tenu à rappeler «ce combat qui lui a coûté son poste de Premier ministre». Néanmoins, le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain a tenu à éclaircir sa position vis-à-vis des hommes d’affaires. «Contrairement à ce que l’on essaye de faire croire, je n’ai rien contre les hommes d’affaires», a-t-il soutenu. «Je suis contre les hommes d’affaires véreux, qui s’enrichissent sur le dos du peuple algérien», a-t-il ajouté. «Je combats les hommes d’affaires qui font dans la surfacturation, ou inventent des projets fantasques pour siphonner les caisses de l’État», souligne-t-il.

Pour Tebboune, tous ceux, qui payent leurs impôts, créent de la richesse et font travailler les jeunes, sont les bienvenus. «Bien au contraire, nous allons les aider afin de grandir et de les substituer dans les importations. La seule condition est qu’ils travaillent dans les règles de l’art», a-t-il assuré non sans affirmer que s’il était président il continuerait cette guerre contre la corruption. En parlant justement des importations, le candidat à la magistrature suprême a fait savoir qu’elles étaient nécessaires pour certains produits. «Nous bloquerons les produits qui peuvent être produits localement, ou qui sont produits localement», a-t-il indiqué en insistant sur la protection de la production nationale. «Il est impératif de mettre fin à l’importation des produits qui tuent notre industrie», a soutenu l’ex-commis de l’État. Le candidat Tebboune s’est une nouvelle fois engagé à mettre fin à la dépendance du pays aux hydrocarbures. Il s’est adressé aux jeunes en affirmant qu’ils étaient la solution pour générer une véritable économie.

«Je vous soutiendrai dans vos projets, j’ambitionne de faire de vous la nouvelle classe d’hommes d’affaires», a-t-il dit en direction des quelques jeunes présents à ce meeting. Il s’est, aussi, engagé à leur passer le flambeau en leur confiant des postes de responsabilité dans la politique et l’administration.

Le candidat indépendant a, en outre, attesté qu’il voulait le changement tout autant que le Hirak. «Je suis conscient de vos souffrances, je ferai tout pour changer les choses», a-t-il promis.