«Depuis hier, un tourbillon médiatique s’abat sur moi. Je n’ai qu’une seule chose à dire, celui qui est propre restera propre alors que celui qui est corrompu le sera toujours. » C’est avec cette phrase qui sonne comme une réponse à la polémique sur sa relation avec l’homme d’affaires Omar Allilat arrêté la veille, que Abdelmadjid Tebboune a commencé, jeudi dernier, son meeting à Constantine.

Le candidat indépendant à l’élection électorale du 12 décembre prochain crie même au complot. « Leur but est d’empêcher notre bonne marche. Ils veulent nous salir pour nuire à la fête du 12 décembre prochain », a-t-il précisé lors de ce meeting populaire organisé à la salle Zénith (Constantine), dans le cadre du 5e jour de sa campagne électorale. Dans ce contexte des plus « explosifs », l’ex-Premier ministre rappelle la bataille qu’il avait engagée en 2017 pour séparer l’argent de la politique. « Cela m’a coûté la place à la tête du gouvernement, mais ma détermination pour lutter contre ce fléau est toujours aussi grande », a-t-il soutenu avant de s’engager à criminaliser l’argent sale dans les élections afin de concrétiser le changement. « Je m’engage, si je suis élu à la tête du pays, à revoir le Code électoral en vigueur pour mettre fin à l’emprise de l’argent sale sur les élections à travers sa criminalisation pour juguler le phénomène de l’achat de sièges aux Assemblées populaires élues », a-t-il promis, non sans révéler un

secret de Polichinelle en admettant que les places sur les listes électorales s’achetaient à coups de milliards. « Ce phénomène a porté préjudice au pays et empêché l’émergence de jeunes et de compétences nationales sur la scène politique », a-t-il déploré.

Dans ce sens, il a fait part de son engagement à réviser le Code électoral dès la première année de son investiture, tout comme la Constitution.

« Ces réformes seront confiées à des hommes de loi et aux acteurs de la société civile afin de concrétiser le changement escompté », a-t-il souligné en assurant que les Algériens

« percevront le changement les premiers mois de sa présidence ». « Ce sera l’ère de la vraie démocratie avec une société civile des plus actives, qui est la seule à même de porter les revendications du Hirak de façon ordonnée », a rétorqué l’ex-Premier ministre.

Tebboune qui a encore une fois salué le Hirak, qu’il qualifie de « Moubarek » , a insisté sur la nécessité de la tenue de la joute électorale du 12 décembre prochain. « C’est un impératif national pour sauver le pays des menaces qui le guettent et barrer la route aux tenants des complots », a-t-il averti avant de s’adresser aux jeunes à qui il fait savoir qu’ils sont la priorité de sa stratégie. « Ce ne sont pas des promesses électorales, mais... je m’engage ! », a-t-il conclu.