Grand soulagement pour les 36 membres de la communauté nationale établie à Wuhan. Le président Tebboune vient d’instruire les institutions gouvernementales de prendre les mesures nécessaires pour le rapatriement immédiat des Algériens établis dans la ville chinoise de Wuhan, où est apparu le nouveau coronavirus. Dans un communiqué de la présidence de la République, repris par l’APS, il est ainsi indiqué que «le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, mardi 28 janvier 2020, les institutions gouvernementales concernées de prendre les mesures nécessaires au rapatriement immédiat des 36 membres de la communauté nationale établis dans la ville chinoise de Wuhan, en majorité des étudiants, en mettant en place toutes les mesures préventives indispensables en pareille situation», précisant que «cette décision intervient en application des engagements du président de la République relatifs à la protection et à l’accompagnement de la communauté nationale à l’étranger et à une prise en charge rapide de leurs préoccupations, notamment en pareilles circonstances». Cette décision salutaire vient d’être prise au moment où la Chine, engagée dans sa bataille contre l’épidémie meurtrière du coronavirus, a reporté sine die le début du semestre de printemps dans les écoles, collèges, lycées, universités et établissements d’études supérieures du pays. Alors qu’écoliers et étudiants sont actuellement en vacances à l’occasion des longs congés du Nouvel An lunaire, la date de reprise des cours sera déterminée par les autorités selon la localisation des établissements, a indiqué le ministère chinois de l’Education. Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale en Chine s’est aggravée à 106 morts et près de 4 515 cas confirmés de pneumonie causée par le nouveau virus ont été signalés dans 30 régions provinciales. Le virus se propage très rapidement et plusieurs dizaines de personnes sont déjà infectées dans les cinq continents du globe. Face à cette angoisse qui monte, de nombreux pays dont l’Algérie ont pris des mesures de précaution. à Alger, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le docteur Djamel Fourar, a animé une conférence de presse, dimanche dernier, en compagnie d’experts de l’Institut pasteur et de l’Institut national de santé publique (Insp), afin de faire savoir que l’Algérie avait procédé, dès l’apparition du virus, à la réactivation du dispositif de surveillance et de contrôle des épidémies et convoqué le Comité national des experts. Des instructions ont été données aux directeurs de la santé à travers les wilayas et des caméras thermiques de contrôle ont été installées au niveau des aéroports. Outre la nécessité d’affecter des services pour l’accueil des malades, les médecins ont été instruits par le ministère à faire preuve de vigilance lors du dépistage des cas atteints du virus de la grippe saisonnière, d’autant que les premiers symptômes du coronavirus ressemblent à ceux de la grippe saisonnière avant de se développer en pneumonie aiguë entraînant, pour les patients vulnérables, la mort.