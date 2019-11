Abdelmadjid Tebboune reprend sa campagne électorale, après un arrêt de plus de deux jours! Le candidat indépendant à l’élection du 12 décembre prochain, était jeudi dernier, à Ghardaïa. Dans la vallée du M’zab, il a tenu un discours plein d’espoirs en appelant les Algériens à regarder vers l’avenir. « Il faut penser à l’avenir du pays et sa stabilité, oublions la ‘‘Issaba’’ (la bande) et ses dégâts », a -t-il soutenu lors de son meeting, tenu dans une salle de cinéma au centre-ville de Ghardaïa. Pour l’ex-Premier ministre, la bande est morte et enterrée. « Le moment est donc venu de s’unir pour construire un pays libre et démocratique », a-t-il assuré non sans promettre que s’il était élu, il instaurerait un Etat démocratique et social. « Tel que souhaité par les chouhada », a-t-il rétorqué.

Tebboune a, dans ce sens, mis l’accent sur le développement du pays et l’égalité des chances avant de démentir être opposé aux hommes d’affaires dévoués et honnêtes. « Je suis contre l’argent sale et les hommes d’affaires véreux et corrompus », a-t-il pesté. « L’argent sale nous a menés au désespoir » a-t-il rappelé devant ses partisans dans la wilaya de Ghardaïa. Il insiste donc sur le fait qu’il mènera une guerre sans merci contre ce fléau afin d’éviter de retomber dans les travers d’autrefois. « Je mènerai cette guerre aux côtés du peuple et de l’armée », a promis celui qui se présente comme une victime de la «Issaba» et ses relais. Tebboune s’est aussi engagé à récupérer l’argent volé en indiquant avoir son plan pour que cette opération se fasse rapidement. Néanmoins, le prétendant au palais d’El Mouradia a soutenu que ce changement tant espéré ne pourra se faire sans l’implication de tous, notamment les compétences nationales.

«Ce changement doit s’opérer grâce à des compétences nationales, d’autant que les jeunes Algériens sont qualifiés pour édifier une Algérie nouvelle fondée sur l’économie du savoiret l’agriculture moderne », estime-t-il.

Le candidat à la présidentielle a réitéré, en outre, son engagement à lutter contre le chômage à travers plusieurs mécanismes contenus dans son programme électoral portant 54 engagements.