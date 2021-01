Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale, notamment politique et économique, ainsi que des derniers développements dans l'environnement régional direct et international, indique un communiqué de la présidence de la République. «Après avoir donné la parole aux membres du Haut Conseil de Sécurité sur les points inscrits à l'ordre du jour, le président de la République a instruit la prise de toutes les mesures nécessaires à l'effet du soutien d'une forte impulsion économique, notamment après la stagnation induite par la Covid-19 et la chute des prix du pétrole, et la mise en place d'un Plan d'encouragement et d'incitation en direction des producteurs en associant les secteurs, privé et public», précise la même source. À cette occasion, le président Tebboune a salué les efforts déployés pour «la préservation de la stabilité générale dans un environnement régional tendu et très complexe». En conclusion, le président de la République «a insisté sur le maintien de la vigilance à tous les niveaux afin de permettre à l'Algérie d'enclencher les étapes importantes à venir en adéquation avec les défis de l'année 2021, à la lumière des développements inédits survenus récemment dans la région, et particulièrement dans l'espace régional voisin», conclut le communiqué.