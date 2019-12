C’est désormais officiel, Abdelmadjid Tebboune prendra officiellement ses fonctions de président de la République, jeudi prochain !

En effet, la cérémonie de prestation de serment du nouveau chef de l’Etat est prévue dans la matinée de ce 19 décembre 2019. Comme à son accoutumée, elle aura lieu au niveau du Palais des nations (Club des Pins) à Alger.

Une pléiade de personnalités devraient être présentes à cette investiture, comme le dicte la Constitution dans son article 89 : «Le président de la République nouvellement élu, prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.» Ainsi, il y aura bien évidemment le chef d’Etat actuel, les présidents des deux chambres du Parlement, des membres du gouvernement, les représentants des corps constitués…

Les chefs de délégations diplomatiques devraient aussi marquer leur présence. On parle même de délégations étrangères qui pourraient être dépêchées pour la circonstance. Lors de cette cérémonie, Abdelmadjid Tebboune prêtera serment sur le Saint Coran avant d’adresser ses premiers mots à la nation. Un petit discours devrait être de circonstance. Il sera alors officiellement le 8ème président algérien comme l’affirme l’article 89 de la Constitution : «Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.»

Dans l’après-midi de jeudi, le nouveau président devrait prendre ses quartiers au palais d’El Mouradia.

Une passation de consignes est prévue avec Abdelkader Bensalah. C’est là que les choses sérieuses vont commencer.

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, doit lui remettre sa démission et celle de son gouvernement. Ce qui devrait arriver le même jour. Tebboune nommera alors un nouveau chef de l’Exécutif qui sera chargé de former la nouvelle équipe gouvernementale. Chose qui ne devrait pas être une contrainte de trop puisque le premier magistrat du pays semble vouloir commencer le plus tôt possible sa mission.

La situation actuelle du pays ne permettant pas de perdre plus de temps. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a officialisé, hier, les résultats du scrutin électoral du 12 décembre dernier. Une validation rapide du fait que les quatre autres postulants n’ont déposé aucun recours. Tebboune a, lui, en quelque sorte, déjà entamé son travail avec un appel au dialogue qu’il a lancé quelques heures après la proclamation des résultats officiels. «Je m’adresse directement au Hirak, que j’ai à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d’amorcer un dialogue sérieux au service de l’Algérie et seulement l’Algérie», avait-il soutenu.

Une sortie qui a été saluée par les Algériens, mais conditionnée par des mesures d’apaisement. Celles-ci ne pourront être prises qu’après son installation officielle à la tête du pays. Seront-elles annoncées dès sa prise de pouvoir ou attendra-t-il son premier Conseil des ministres ?

En tout cas, il semble certain que le nouveau locataire d’El Mouradia aille vers l’apaisement. Il a laissé entrevoir des signes qui ne trompent pas! La semaine prochaine s’annonce donc riche en rebondissements…