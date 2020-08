Le premier novembre de cette année sera très particulier. Et ce ne sera pas un hasard. La plus haute autorité du pays entend en faire un jour spécial chargé de symbolique. L'intention de faire du

64e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, un rendez-vous inédit dans l'Histoire de l'Algérie indépendante est on ne peut plus clair. Le président de la République a d'abord fait une annonce très remarquée le 20 août dernier où il a affirmé que la Grande mosquée d'Alger sera inaugurée le 1er novembre. Tous les observateurs ont vu dans cette annonce une volonté présidentielle d'affirmer l'attachement de l'Algérie à son islam originel. D'ailleurs, il a fait l'annonce en question au sein du complexe cultuel et culturel. Le second acte de la «préméditation» du chef de l'Etat aura été de fixer la date du référendum pour la nouvelle Constitution au 1er novembre également.

À l'événement historique, le président Tebboune a joint le culte et la politique. Dans le culte, il y a l'une des constantes de l'identité nationale et dans le politique, l'on peut aisément y lire une projection sur une Algérie plus démocratique et plus moderne. Un acte politique, mais également populaire, censé faire faire au pays un pas historique sur la voie de son émancipation véritable.

L'association de ces trois évènements amène à y voir une très forte symbolique, ou en tout cas, une volonté présidentielle d'envoyer un message aux Algériens quant à la nécessité d'assumer leur passé pour construire un avenir serein. Cette vision est assez proche du voeu du chef de l'Etat, lorsqu'on apprend de la part du Premier ministre, un autre fait remarquable dans l'agenda du président du

1er novembre prochain. Il est, en effet, question d'un hommage que Djerad qualifie de «grand», qui sera rendu à tous les intellectuels, artistes et savants algériens. Cette «quatrième dimension» de la fête nationale appuie, si besoin, la détermination des plus hautes autorités du pays de marquer la journée du 1er novembre du sceau de la réconciliation entre l'ensemble des Algériens. Le Premier ministre a donné un avant-goût au «grand hommage» en distinguant l'acteur Sid Ahmed Meziane (Agoumi), l'actrice Nadia Talbi, le plasticien Bachir Yellès Chaouche, le romancier Abdelouahab Aissaoui, lauréat du Booker 2020, la chanteuse Meriem Wafa et le chercheur en patrimoine culturel Sid Ahmed Kerzabi. Ces artistes qui viennent d'horizons divers reflètent la palette de l'expression artistique algérienne. Ceci confirme la volonté de n'exclure personne le 1er novembre prochain et au-delà, dans la nouvelle République. De fait, le référendum sur la nouvelle Constitution qui passe pour être «l'événement-massue» de la célébration du déclenchement de la Guerre de Libération nationale est en réalité un chaînon, qui vient s'imbriquer à d'autres, pour dessiner une fresque d'une Algérie authentique qui revendique toutes les facettes de son identité. Et si dans la foulée de cette célébration, faut-il en convenir, très particulière, les Algériens votent la nouvelle Constitution, le 1er novembre 2020 entrera dans l'Histoire de l'Algérie