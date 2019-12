Celui qui a prêté serment devant le peuple pour honorer 54 engagements et non des promesses, a convaincu la majorité des votants. Abdelmadjid Tebboune est depuis hier, le nouveau président de la République avec le plus haut taux de votants dans au moins 35 wilayas.

A Constantine il a raflé les voix des votants dans tous les bureaux de vote comme nous avons pu le constater de visu lors d’une tournée à travers la ville au niveau des centres de vote. Le dépouillement s’est passé sous les yeux de la presse, des citoyens et des représentants des candidats. Aucun incident majeur n’a été enregistré. Le nouveau président a ainsi été le favori des Constantinois avec 52,89% devant Bengrina avec 19,27%, Ali Benflis avec 12,83%, Abdelaziz Belaïd 8,79% et en dernier Azzeddine Mihoubi qui avait pourtant, été celui qui a rempli la salle et donné même pour favori avec 6,21%. C’est dire que c’est la première fois que les résultats sont réels. Cette journée de vote à Constantine a été des plus suspicieuses, les citoyens n’avaient aucune idée du candidat qui allait être leur futur président. Alors que des milliers se rendaient aux bureaux de vote quelques centaines de citoyens à l’élection organisaient une marche au centre-ville. Néanmoins, aucun dérapage n’a été signalé, la manifestation s’est passée dans le calme sous les yeux des forces de sécurité dont la présence était remarquable. Les slogans étaient plus allégés et moins agressifs que d’habitude, très peu de pancartes. Aussi, pour la première fois il n’y a pas eu de prolongement de la durée du vote, un vote transparent qui a permis aux urnes de prononcer le dernier mot qui reflète la volonté du peuple. Oui, le peuple, car si quelques milliers sortent encore dans la rue contre cette élection, ce sont des millions qui ont dit leur mot. Ces derniers le souhaitent et espèrent un avenir meilleur par la reconstruction des institutions de l’Etat qui ont perdu leur crédibilité laissant tout le poids de l’impasse politique à l’institution militaire qui a eu le mérite depuis le 22 février de porter le fardeau lourd d’une crise en accompagnant le peuple à ce jour qui restera un tournant décisif.

Le nouveau président doit ainsi honorer ses engagements et répondre à la volonté du peuple qui l’a élu président. Après une nuit de doute et jusqu’à, hier, avant 11 heures, personne ne pouvait confirmer le nouveau président, mais jusqu’à ce que la commission annonce enfin que Abdelmadjid Tebboune était le nouveau président de la République avec 58, 15% des voix. I.G.