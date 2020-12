Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, un message du roi de Bahreïn, Hamed ben Issa Al Khalifa. Selon le site Manafn, le roi de Bahreïn a adressé «un message de félicitations à son frère, Son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune, à son retour au pays, en bonne santé» après son séjour en Allemagne, où il avait été admis dans un grand hôpital spécialisé suite à sa contamination à la Covid-19, tout en «souhaitant bonne santé, bonheur et bien-être, et au peuple frère algérien davantage de progrès et de prospérité».

Saluant la profondeur des «relations fraternelles et historiques» entre «les deux pays» et « les peuples frères», Hamed ben Issa Al Khalifa a mis en exergue «le développement des relations bilatérales dans tous les domaines». Par ailleurs, le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi a félicité le président algérien, Abdelmajid Tebboune à l'occasion de son retour en Algérie après une absence de deux mois due à sa contamination au Covid-19. Dans un post Facebook datant du 29 décembre 2020, Ghannouchi a, par ailleurs, réitéré la profondeur des relations fraternelles distinguées unissant les peuples tunisien et algérien. Pour rappel, le présdient tunisien Kaïs Saïed s'est entretenu, jeudi 17 décembre 2020, au téléphone avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune.

D'après un communiqué de la présidence de la République, Saïed a exprimé son soulagement suite au rétablissement de son frère, le président algérien du Covid-19. Dans ce sens, il l'a informé qu'il suivait avec tant de préoccupation l'évolution de son état de santé. Réagissant à cela, Abdelmajid Tebboune a exprimé sa reconnaissance pour cette émotion fraternelle distinguée indiquant qu'il voulait que sa première communication téléphonique soit avec le président tunisien. Et d'ajouter qu'il compte effectuer une visite en Tunisie dans les plus brefs délais après sa guérison totale du virus, selon le même communiqué