Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, à Alger, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, qui lui a remis un message de son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta.Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience, M. Dramé a indiqué que «l’Algérie et le Mali entretiennent des relations anciennes très constructives», exprimant sa satisfaction de «la qualité de ces relations qui se renforcent chaque jour, à travers notamment les rencontres régulières effectuées de part et d’autre par les responsables des deux pays». Le ministre malien a précisé que son pays entame une «phase importante» dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de paix de la réconciliation nationale, issu du processus d’Alger, avec le redéploiement de l’armée malienne dans le nord du pays, soulignant que ce redéploiement est «extrêmement important».

Il a salué, dans ce cadre, «l’accompagnement de l’Algérie et sa contribution aux efforts visant à ramener la paix et la stabilité au Mali».