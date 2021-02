Pas de temps aux tergiversations. Aussitôt rentré d'Allemagne où il a séjourné pour des soins complémentaires suite à des complications au pied après sa contamination au coronavirus, le président Abdelmadjid Tebboune a repris ses activités politiques. Une manière de reprendre les choses en main. Le calendrier est chargé. Plusieurs dossiers sont en stand-by. Des dossiers auxquels il a lui-même fait allusion avant son départ en Allemagne.

Après la nouvelle Constitution adoptée par voie référendaire le 1er novembre dernier, place au chantier de l'organisation des élections législatives et communales dans les prochains mois. C'est ainsi que le chef de l'Etat a accordé, hier, audience à trois chefs de partis politiques. Il s'agit, selon l'APS, du président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, du président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, et du président de Jil Jadid, Soufiane Djilali. Une occasion pour les responsables politiques de féliciter le président Tebboune pour son rétablissement. Au cours de ces rencontres, le président Abdelmadjid Tebboune a abordé plusieurs sujets avec les trois présidents de partis politiques, notamment ceux liés à la situation politique, sociale et économique du pays. Lors de ces audiences, la question relative au calendrier des prochaines élections législatives a également été évoquée, mais aussi celle liée à la bureaucratie et à le vie quotidienne du citoyen et de ses besoins. A l'issue de ces audiences, Abdelkader Bengrina a révélé «nous avons transmis au chef de l'Etat les préoccupations des citoyens, notamment les conséquences de la pandémie de coranavirus».

Le même responsable politique a également exprimé au chef de l'Etat «le manquement de certains ministères dans la gestion de leurs dossiers». À ce sujet, Abdelkader Bengrina a fait part au chef de l'Etat de «l'urgence d'un réajustement ministériel» que le président Tebboune «verra nécessaire». Mettant à profit cette audience, Abdelkader Bengrina a abordé plusieurs questions de l'heure, notamment la «dissolution du Parlement» et «l'urgence d'organiser des élections législatives dans les plus brefs délais.» Tandis que Abdelaziz Belaïd du Front El-Moustakbal, a indiqué que l'entretien a porté sur «la situation globale du pays, notant avoir «ressenti chez le président l'intention et la volonté» pour trouver une «solution à toutes ces préoccupations dans un avenir proche.» De son côté, Soufiane Djilali de Jil Jadid a indiqué que cette rencontre intervient dans le cadre du dialogue politique. «Outre le quotidien du citoyen, nous avons abordé l'organisation des élections législatives, la révision de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral», a indiqué Soufiane Djilali dans une déclaration rendue publique.

Cette démarche qui intervient au lendemain du retour d'Allemagne du président Abdelmadjid Tebboune serait, selon certains observateurs, un prélude à un remaniement ministériel imminent.