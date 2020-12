Le président est de retour au pays, après plus de deux mois d'absence, pour raison médicale. On a peut-être trop dit de cette «parenthèse sanitaire», mais présentement, c'est bien le soulagement qui domine les propos des Algériens. Ce retour implique, bien évidemment, beaucoup de choses. Ceux qui misaient sur un conflit larvé au sein du pouvoir, devront ronger leur frein. Ils en ont eu pour leurs frais. Ceux qui attendaient que le «fruit Algérie mûrisse» pour le cueillir, n'auront pas cette possibilité. Ceux qui nourrissaient quelques ambitions mal placées devront attendre la prochaine élection présidentielle. En un mot comme en mille, tous les plans ourdis par des officines à l'intérieur et à l'extérieur du pays, n'auront pas servi à grand-chose. Le chef de l'Etat reprend la main sur les affaires du pays et les premières décisions ne tarderont pas. Elles seront prises dans le cadre du renforcement de l'idée que le président Tebboune se fait de la Nouvelle Algérie. Sa maladie, mais aussi la pandémie mondiale de Covid-19 ont sérieusement ralenti la mise en oeuvre du programme présidentiel dans tous les secteurs. Même si, aujourd'hui, il se trouvera certainement beaucoup de voix pour critiquer l'état du pays à tout point de vue, personne ne peut nier que la plus importante promesse du président a été tenue, à savoir un minimum de victimes de la pandémie et une reprise graduelle de l'activité dans pas mal de secteurs.

La santé des Algériens a, en effet, constitué la priorité dans l'action de l'Exécutif à la première contamination par le coronavirus. La réaction du président de la République, qualifiée à tort d'exagérée, a montré avec le temps toute sa pertinence. En mettant la santé et la vie des Algériens au-dessus de toute autre considération quelle qu'elle soit, le chef de l'Etat a pris le risque d'une déprime économique que beaucoup de ses homologues ont hésité à prendre. Le temps lui a donné raison, même si dans l'intervalle, il a lui-même attrapé la maladie. Que serait-il donc advenu du pays s'il avait traversé en octobre la même crise qu'aux Etats-Unis? Quelle aurait été l'état de la nation, si au jour de l'évacuation du président à l'étranger pour des soins, la Covid-19 était totalement incontrôlable, comme c'est le cas dans beaucoup de pays? Il faut peut-être oser ces deux questions pour apprécier la chance qu'a l'Algérie d'avoir mis en place un protocole sanitaire et s'y être tenue, avec le seul et unique objectif de sauver des vies algériennes. C'est principalement cet engagement présidentiel de tout faire pour réduire de l'impact de la pandémie, sans autre considération, qu'aujourd'hui, la société ne vit pas dans le stress et la détresse qui caractérisent présentement beaucoup de peuples occidentaux, notamment.

Le président de la République est revenu pour retrouver son pays, certainement affaibli par la pandémie, avec des professions et des professionnels au fond du gouffre, mais, comme il le dit lui-même, l'économie ça se reconstruit, mais une vie perdue n'est jamais récupérée. Et des vies, l'Algérie en a perdu. Il y a eu des professeurs en médecine, de grands intellectuels, des personnages historiques qui ont été touchés, mais globalement, le deuil qui a frappé des familles est moindre compte tenu de ce qu'on aurait pu avoir comme décès. Même si le combat contre la Covid-19 est loin d'être terminé, le président de la République qui a annoncé les vaccinations pour le premier mois de 2021, sera, à n'en pas douter, à la pointe de ce nouveau challenge, comme il a été dans la gestion de la crise sanitaire.

Les autres aspects de la vie de la nation que sont les réformes politiques et économiques, bénéficieront de «l'effet retour». Il faut savoir, à ce propos et comme partout ailleurs, que le capital sympathie dont bénéficie le président Tebboune s'est certainement bonifié. Le message présidentiel qui, pour des raisons évidentes, s'est fait rare, aura un écho certainement plus fort qu'avant la maladie du chef de l'Etat. Dans «l'effet retour» on peut y mettre le retour du débat politique sur de nouvelles bases, notamment avec la présentation du nouveau Code électoral, une dynamisation de l'acte économique, durement frappé par la Covid-19 et qui a besoin d'une parole forte et déterminée pour reprendre de l'assurance et une société civile dont les actions en direction des plus démunis est plus qu'importante...