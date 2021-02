Hospitalisé depuis un mois en Allemagne, le président Abdelmadjid Tebboune a appelé jeudi 11 février son homologue allemand pour le remercier des soins médicaux qu'il reçoit en Allemagne. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu, aujourd'hui, un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, lors duquel il lui a fait part de ses remerciements et de sa gratitude pour la prise en charge médicale dont il a bénéficié depuis son arrivée en Allemagne» indique un communiqué de la présidence de la République. À cette occasion, les deux présidents ont passé en revue «la coopération bilatérale et les perspectives de sa promotion dans tous les domaines, au mieux des intérêts des deux peuples amis», révèle le communiqué.

Le président allemand a, à son tour, «adressé au président Tebboune ses voeux de santé, et de prospérité et de progrès au peuple algérien», ajoute le communiqué. Par ailleurs, «le président allemand a adressé une invitation pour une visite officielle en Allemagne au président de la République, qui l'a acceptée en le remerciant». La visite sera programmée après la fin de la pandémie, conclut le communiqué. Pour rappel, le président Tebboune avait lui-même annoncé, le 10 janvier dernier, son départ pour l'Allemagne afin de parachever le protocole médical auquel il est soumis depuis sa contamination par le coronavirus. Juste avant son envol, il a, lui-même, annoncé, à partir du salon d'honneur de l'aéroport militaire de Boufarik, les circonstances de son voyage médical et révélé une probable intervention chirurgicale bénigne. Le président Tebboune avait été transféré en Allemagne, une première fois, le 28 octobre dernier pour des «examens médicaux approfondis», après un isolement volontaire, le 24 octobre pour 5 jours, sur conseil du personnel médical à la suite de la présentation par plusieurs hauts cadres de la Présidence de symptômes d'infection au coronavirus, et une admission, le 27 octobre, à l'Hôpital central de l'armée à Aïn Naâdja à Alger. Le 13 décembre 2020, le président Tebboune s'est adressé dans une vidéo via son compte twitter pour rassurer les citoyens quant à son état de santé. «Je suis en convalescence. Cela va prendre encore deux ou trois semaines pour que je reprenne mes forces physiques», a déclaré Abdelmadjid Tebboune, dans un «discours au peuple» prononcé au lendemain du premier anniversaire de sa victoire électorale. Le lendemain, le président algérien a exprimé sa reconnaissance envers la chancelière allemande Angela Merkel pour les soins hospitaliers prodigués en Allemagne. Le 29 du même mois, le président Tebboune a regagné le pays où il signa la loi de finances 2021 et promulgua la révision de la Constitution adoptée par référendum le 1er novembre 2020. Le 3 janvier, le président Tebboune présida une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale, notamment politique et économique, ainsi que des derniers développements dans l'environnement régional direct et international. Lors d'une audience, tenue le 5 janvier, accordée aux représentants des Confédérations du patronat, le chef de l'Etat a exhorté les chefs d'entreprise à être plus «offensifs» sur le marché international avec des produits nationaux à forte valeur ajoutée. Trois jours plus tard, Abdelmadjid Tebboune avait présidé une séance de travail consacrée à l'avant-projet de loi organique portant régime électoral.