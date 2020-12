La vidéo publiée, dimanche dernier, par le président Tebboune, sur Twitter et dans laquelle il rassurait le peuple sur son état de santé et sur son proche retour au pays, semble être le premier acte du chef de l'Etat qui entérine son retour à l'activité présidentielle.

En effet, Abdelmadjid Tebboune a adressé, hier, ses «plus chaleureuses félicitations» au nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden. «M. Joe Biden, président élu des Etats-Unis d'Amérique, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection populaire ainsi qu'au complexe des grands électeurs. Je suis sûr que votre élection donnera beaucoup d'espoir au monde et aux Etats-Unis. Bonne chance», a écrit le président Tebboune sur son compte twitter. Un message qui coïncide avec la confirmation, hier, par les grands électeurs de la consécration de l'ancien vice-président de Barack Obama, qui deviendra le 20 janvier le 46ème président de l'histoire de l'Amérique.

Il faut dire que l'élection de Joe Biden signe le retour de la diplomatie américaine au Maghreb. Pour l'Algérie, les relations algéro-américaines qui ont toujours été basées sur le respect mutuel, devront maintenir ce cap et se renforcer dans certains domaines, notamment énergétique et sécuritaire. Sur le plan de la diplomatie, il est aussi attendu à ce qu'Alger soit sollicitée sur les conflits qui secouent la région, notamment la crise libyenne et la question du Sahara occidental. Pour cette dernière, il est très attendu à ce que le nouveau président américain se démarque du troc, dernièrement conclu par Donald Trump avec le Makhzen où sa reconnaissance de la pseudo-marocanité du Sahara s'est faite en contrepartie de la normalisation du Maroc de ses relations avec Israël.

Un cadeau empoisonné de fin de mandat qu'a légué Trump à l'Algérie qui se voit, aujourd'hui, menacée avec la présence à ses portes du «danger sioniste». Ce qui a amené, d'ailleurs, le président Tebboune à sortir de sa convalescence pour avertir dans son message vidéo que «l'Algérie reste un pays très fort et ne sera pas déstabilisée».

Le chef de l'Etat qui, comme déjà cité plus haut, reprend progressivement ses activités, a également eu un échange téléphonique avec la chancelière allemande, Angela Markel.

Dimanche dernier et alors qu'il s'exprimait pour la première fois après sa longue absence, le chef de l'Etat n'avait pas manqué d'exprimer sa reconnaissance envers le personnel médical pour les soins hospitaliers prodigués en Allemagne après sa contraction du coronavirus. Le lendemain, la chancelière allemande a pris le soin de s'enquérir personnellement de l'état de santé du président par téléphone lui transmettant ses «voeux de prompt rétablissement» et le priant de transmettre «l'expression de son amitié au peuple algérien».

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont «discuté de questions régionales d'intérêt commun, notamment de la situation en Libye», plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar El Gueddafi en 2011.

Ils se sont «longuement entretenus de la situation sanitaire et économique dans les deux pays ainsi que de la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne et les moyens de la renforcer», a indiqué un communiqué de la Présidence.

Il est à rappeler que le chef de l'Etat qui se trouve, depuis fin octobre en Allemagne, a déjà reçu, le 20 novembre dernier, une lettre de la chancelière dans laquelle elle se réjouissait qu'il se soit remis de son infection au coronavirus. «Mes meilleurs voeux de force et de courage vous accompagnent pour la suite de votre convalescence», avait écrit Mme Markel dans sa lettre.

À rappeler que depuis son hospitalisation, le chef de l'Etat a reçu plusieurs messages de voeux de prompt rétablissement de le part de ses homologues dont l'émir du Qatar, les présidents russe, tunisien, égyptien, sahraoui ou encore le président du Conseil présidentiel libyen.