Le président de l'APN, Slimane Chenine, s'est exprimé, hier, sur le retour du chef de l'Etat.

Au moment où les Algériens s'interrogent sur le flou qui persiste encore autour de l'absence du président Tebboune, admis au confinement volontaire depuis 24 jours avant son transfert en Allemagne pour des soins, Chenine a affirmé que «le chef de l'Etat est en bonne santé et il sera bientôt de retour au pays». C'est ce qu'il a déclaré, hier, lors de son allocution prononcée après l'adoption à l'unanimité du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes d'enlèvement des personnes et du PLF 2021.

La déclaration de Chenine a vite fait le tour de la Toile. Elle vient appuyer le dernier communiqué de la présidence de la République qui a assuré dimanche dernier, que le président «a achevé le protocole de soins prescrit et subit actuellement les examens médicaux post-protocole». Le retour imminent de Tebboune, n'est pas la seule déclaration «frappante» faite, hier, par le président de l'APN.

48 heures après le discours prononcé par le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, qui se voulait être une sévère mise en garde adressée au Makhzen, Chenine a dénoncé les opérations menées par les troupes marocaines à El Guerguerate, les qualifiant «de glissements qui ne servent l'intérêt de personne». Chenine a vivement déploré les «violations» du cessez-le-feu enregistrées vendredi dans la zone d'El Guerguerat au Sahara occidental.

Le président de l'APN n'a pas manqué l'occasion de louer la puissance de l'Armée algérienne. Il dira, dans ce sens que «l'institution militaire est une armée nationale et républicaine forte qui sait que ses devoirs constitutionnels consistent à défendre les frontières et tout ce qui assure la stabilité du pays». Il s'est également exprimé au sujet de l'adoption des deux projets de loi précités, affirmant que «l'Algérie a des institutions homogènes et le fait que les députés aient voté favorablement dénote de l'harmonie qui existe».

Dans ce sens il est à retenir que mise à part la formation du MPS qui a voté contre, les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, à la majorité le projet de loi de finances pour l'exercice 2021 (PLF-2021). La séance du vote s'est déroulée en plénière et a été marquée par la présence du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane ainsi que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati. Au terme du vote de la loi, le grand argentier du pays a affirmé que le gouvernement vise, à travers les dispositions de ce texte, à «préserver, autant que possible, le pouvoir d'achat du citoyen, protéger la catégorie vulnérable et créer une dynamique d'investissement à même de hisser le niveau de la production et de renforcer les démarches de diversification de l'économie». Les députés ont également adopté, «à la majorité», le projet de loi contre les enlèvements lors de la même séance plénière. S'exprimant à la suite de l'adoption de ce texte, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a souligné que «le projet de loi prévoit la peine de mort et la prison à perpétuité contre les auteurs du kidnapping».

Ce projet, criminalisant toutes les formes d'enlèvements, s'inscrit dans le cadre de l'adaptation permanente de la législation nationale à l'évolution des formes de crimes d'enlèvement qui constituent une atteinte à la sécurité publique. Ce texte qui englobe 54 articles, prévoit des peines sévères allant jusqu'à la perpétuité ou la peine capitale, selon la gravité du crime commis et ses répercussions, outre une amende allant jusqu'à 2 millions DA. Ledit projet définit également les circonstances aggravantes qui ont trait à la qualité de l'auteur du crime ou de la victime.