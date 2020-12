Il n'y aura pas de période de transition et encore moins l'application d'un quelconque article de la Constitution en rapport avec une prétendue vacance du pouvoir, comme l'aurait ardemment souhaitée certains cercles intéressés par une nouvelle plongée de l'Algérie dans les abîmes d'une crise institutionnelle. Les quelques minutes de l'allocution du président de la République ont rendu caducs tous les plans imaginés ici et ailleurs et qui dessinaient l'avenir d'une Algérie hésitante, pour certains, et carrément entre les crocs de l'impérialisme occidental, pour d'autres. La réponse en image, d'un président tout à fait apte à reprendre ses fonctions dans des délais très raisonnables, est autant claire que cinglante. Quant à l'autre réponse, celle exprimée par le chef de l'Etat lui-même, est relative à la poursuite du programme présidentiel, tel qu'il a été présenté lors de la campagne électorale et à l'occasion du discours d'investiture. On aura appris que la Constitution, votée le 1er novembre dernier, entrera en vigueur et toutes les lois devant être promulguées pour son application pleine et entière, le seront dans un avenir proche. Les élections législatives se tiendront dans le courant de l'année prochaine. Seules les conditions sanitaires pourraient être une entrave à leur tenue dans les délais souhaités par le chef de l'Etat et une grande partie de l'opinion nationale, pressée de voir émerger une classe politique débarrassée de l'argent sale.

Les aventuriers de la politique qui rêvaient d'une autre période de transition avec ses pièges et ses errements en auront pour leurs frais. Tous les scénarios et autres «propositions de sortie de crise en phase d'élaboration» dans des laboratoires, dont on devine aisément les objectifs cachés, tombent à l'eau. Il n'y aura rien de tout cela, au grand bonheur d'une société qui désire vivre dans la paix et la prospérité, loin des complots politiciens locaux, où des personnages troubles parviennent à jouer des rôles néfastes pour la stabilité du pays. Tous les «youtubeurs» qui se font doublement rémunérer pour démoraliser les Algériens, auront, encore une fois, perdu l'occasion de réaliser leurs plans, disons-le, diaboliques. La sortie médiatique du président de la République fait donc échouer toutes les tentatives d'affaiblir l'Algérie en la poussant dans une direction dangereuse.

En «reprenant la main», le chef de l'Etat envoie également un message fort et déterminé aux pays qui gagneraient à l'effondrement de l'Etat novembriste pour le remplacer par un supplétif de l'impérialisme occidental et du sionisme. L'allusion du président Tebboune aux derniers développements de la scène régionale et le ton ferme dont il a fait usage pour marteler la grandeur du pays est un signal on ne peut plus clair de la force d'une nation qui ne pliera pas. Le propos est on ne peut plus volontaire et les Algériens l'ont certainement reçu cinq sur cinq. Aussi, pour toutes les capitales qui espéraient profiter de l'absence du président Tebboune pour raison médicale, pour noyauter le pays en y semant l'inquiétude et la désespérance, elles en auront, elles aussi, pour leurs frais. La résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme en Algérie, les petites phrases de certains droits-de-l'hommiste et les «Une» mensongères de titres de presse qui ont pignon sur rue outre-Méditerranée auront été des tempêtes dans un verre d'eau. Cela est d'autant plus vrai, qu'en deux phrases, le président de la République en fait des non-événements ne pesant rien du tout dans l'équation de l'heure qui donne à l'Algérie un rôle majeur dans la région.

Il est vrai que pendant plus d'un mois, l'Etat était quelque peu muet. Les réactions officielles de l'Algérie à toutes les attaques directes ne remplissaient pas toutes les cases. Les Algériens eux-mêmes attendaient avec une pointe d'impatience le retour du président pour remettre de l'ordre et dire les choses. Pour les millions de citoyens quelle que soit leur obédience politique et idéologique, le président est la voix de l'Algérie. Le chef de l'Etat a donc répondu aux inquiétudes de la société et assuré que la parenthèse de sa maladie n'a, en rien, affecté sa détermination de mettre sur pied tous les instruments de la nouvelle Algérie. Et par la même occasion il a démoli les plans de certaines officines qui avaient misé sur une transition «calamiteuse» en Algérie.