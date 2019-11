Après un «congé» de deux jours, la campagne électorale du candidat Abdelmadjid Tebboune reprend ce matin. Il devrait effectuer une nouvelle virée dans le sud du pays en se rendant dans les wilayas d’El Oued et Ghardaïa. Il faut dire que celui qui était présenté comme l’un des favoris, à la présidentielle du 12 décembre prochain, a connu une campagne électorale des plus perturbées. Il a d’abord perdu son très chevronné, responsable de campagne, Abdellah Baàli qui a démissionné dès le 1er jour. Il a été remplacé au pied levé par Mohamed Amine Messaïd qui serait hospitalisé depuis deux jours. Avant cela, son nom a été mêlé à un sulfureux homme d’affaires arrêté quelques jours après le début de la course aux électeurs. Les rumeurs les plus folles ont été relayées plus que son discours électoral. Surtout que celui qui a débuté cette « battle» avec une journée de retard sur ses poursuivants a été celui qui s’est offert le plus de « off ». 4 au total sur 11 jours de campagne, avec deux jours consécutifs ( hier et avant-hier) sans occuper le terrain. Durant cette « pause », il se contente de recevoir les ambassadeurs de pays étrangers ! Très intrigant pour quelqu’un qui a toutes ses chances de décrocher la magistrature suprême. Un silence radio qui a permis d’accroître les rumeurs, tout en laissant ses concurrents prendre une longueur d’avance. Certains ont même interprété cela par un « abandon », notamment du fait que certains de ses soutiens se sont retirés. À moins que le candidat indépendant à cette présidentielle soit aussi confiant de sa communication digitale et son programme électoral. Tebboune a créé un site Internet où il communique énormément avec des animations très interactives sur les grandes lignes de son programme que certains voient comme « populistes».

Il promet, par exemple, de mettre fin à la crise du logement en construisant 1 million de logements. Il s’engage également à mettre fin au chômage avec la création du tout autant d’emplois. Il va plus loin en promettant d’améliorer le pouvoir d’achat des Algériens avec des augmentations salariales et la suppression de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour les salaires de moins de 30 000 dinars. Tebboune a aussi fait des jeunes son cheval de bataille en s’engageant à leur remettre le flambeau.