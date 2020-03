Le coronavirus continue sa propagation en Algérie. De nouveaux cas ont été enregistrés dans la soirée de lundi dernier, portant le total à cinq. Ce n'est pas pour faire paniquer les Algériens, mais logiquement ce nombre est appelé à augmenter. Il faut aussi s'attendre à des décès comme dans toute pandémie et des guérisons. En fait, le «feuilleton» Covid-19 ne fait que commencer. Avec tous les moyens du monde on ne peut bloquer à 100% ce virus. Le meilleur remède pour le moment reste la prévention. Les autorités sanitaires ont commencé leurs plans de sensibilisation via les médias, réseaux sociaux et téléphones. Des conseils pratiques et simples «bombardent» à longueur de journée les citoyens. «Lavez-vous les mains, portez une bavette si vous toussez», est le genre de message que l'on a tous reçu sur nos téléphones. C'est bien, mais cela risque d'être insuffisant sans l'implication de tous. Écoles, universités et entreprises sont appelées à prendre des mesures préventives contre le coronavirus. Certaines d'entre elles ont déjà commencé en collant des messages un peu partout pour rappeler l'importance de se laver les mains en permanence. D'autres ont installé des distributeurs de gel hydroalcoolique. Ces derniers sont, d'ailleurs, devenus les meilleurs amis des employés et étudiants qui les portent avec eux pour désinfecter leurs matériels et téléphones. Néanmoins, au rythme où vont les choses cela peut apparaître comme insuffisant. Le confinement dans les salles de réunion, bureaux, ascenseurs, amphithéâtres ou cantine peut être dramatique. Il suffirait qu'une personne porteuse de ce virus entre dans ces endroits où l'air conditionné est le seul que l'on respire, pour contaminer des centaines d'autres.

On serait là, face à une véritable catastrophe sanitaire. La situation deviendrait des plus incontrôlables.

La situation trèsvite incontrôlable!

Les nouvelles technologies offrent pourtant, une possibilité d'éviter ces rassemblements inutiles. Il s'agit de la télétravail. En France, le gouvernement a opté pour cette solution, depuis, la semaine dernière. «Si le poste de travail le permet, la télétravail est la solution à privilégier», recommande la note établie par les services du ministère français du Travail qui rappelle la

«menace épidémique» comme un motif de recours à la télétravail, et ce, sans même obtenir l'accord du salarié. Une mesure qui doit être fortement envisagée chez nous pour réduire les risques. On n'est plus dans le début des années 2000 avec un accès Internet très limité. L'avancement de l'Internet mobile a vulgarisé les TIC. La quasi-totalité des travailleurs a accès à l'Internet. Les réseaux sociaux et autres applications mobiles permettent de faire convenablement son travail à distance. Ils offrent même la possibilité d'effectuer des téléconférences. Pourquoi alors se déplacer et risquer sa santé du moment qu'on peut le faire à partir de chez soi? Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Chems Eddine Chitour a déjà pris une longueur d'avance sur le sujet. Fervent adepte du digital, il a préconisé le recours à l'enseignement à distance.

Le professeur Chitourmontre la voie...

Il a demandé aux directeurs des établissements universitaires de mettre en place une plate-forme garantissant les cours à distance pour une durée d'au moins un mois. «La situation exceptionnelle que vit le monde suite à une éventuelle propagation de l'épidémie mondiale «astreint (le ministère) à prendre une initiative pédagogique en recourant à des mesures préventives garantissant la continuité de l'enseignement», lit-on dans la note adressée aux responsables des universités. Cette initiative consiste en «la publication en ligne d'un contenu de cours consultable, couvrant une période d'un mois au moins d'enseignement, sur le site Web de l'établissement (de préférence sur la plateforme de l'établissement) ou sur tout autre support». Il en est de même pour les travaux dirigés

«qui seront accompagnés de brefs correctifs.» Il a ainsi mis à l'abri son secteur d'une éventuelle «pandémie». Cela afin de permettre à l'année universitaire de ne pas être impactée par le Covid-19. Les cours pourront continuer à distance même si toute l'Algérie est en quarantaine. Une initiative qui devrait inspirer ses collègues du gouvernement. Il y a risque sur la vie des citoyens...