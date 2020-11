Deux individus ont été arrêtés et mis en examen pour tentative d'enlèvement et de viol sur mineurs dans le nord de l'Algérie. Les faits remontent à la fin de la semaine écoulée, dans la localité de Tafraout, au sud-est de la ville de Médéa. Les deux hommes sont suspectés de «tentative de viol, agressions sexuelles sur mineurs et corruption de mineurs», a indiqué le journal arabophone Echorouk. Les mis en cause auraient enlevé les deux mineurs et les auraient conduits dans un endroit éloigné pour les agresser. C'est suite à une alerte lancée par un citoyen que les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale sont intervenus pour sauver les deux mineurs. Les deux agresseurs ont été placés en garde à vue en attente de leur comparution devant le juge. Les victimes ont été libérées et rendues à leurs familles. Il importe de souligner qu'en Algérie, les violences à l'égard des enfants et des femmes continuent de prendre de l'ampleur. Le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (Forem), le professeur Mustapha Khiati, a appelé à l'application de la peine de mort en Algérie contre les auteurs de viols, kidnappings et assassinats d'enfants.