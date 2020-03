Encore du viol. Le tribunal criminel près la cour d’Oran vient de prononcer son verdict dans une affaire de viol inédit citant un jeune homme ayant violenté et violé la femme de son frère. Le mis en cause vient d’être condamné à quatre années de réclusion criminelle. Cette affaire remonte à l’année 2018 lorsque la victime, accompagnée de son époux, s’est présentée dans les locaux de la Gendarmerie nationale pour y faire sa déposition dans laquelle elle a accusé le frère de son mari de l’avoir violé dans le domicile familial situé au douar Tiartia, mitoyen du géant quartier populaire d’El Hassi, dans le sud- ouest de la ville d’Oran. La victime a accompagné sa plainte d’un certificat médical attestant avoir fait l’objet de sévères violences et de viol. A la barre, l’accusé a réfuté en bloc les chefs d’inculpation pour lesquels il a été poursuivi. Il a expliqué «avoir fait l’objet d’une machination fomentée de toutes pièces par la femme de son frère et ce dans le but de le priver de l’héritage». Le viol et les détournements de mineurs sont devenus monnaie courante, ces dernières années. Une nouvelle forme de terrorisme se constitue faisant des ravages. Les justiciers ne chôment plus, ces dernières années, en traitant de telles affaires. Dans un passé récent, le tribunal criminel près la cour d’Oran a tranché une affaire criminelle inédite, portant le sceau d’un viol abject perpétré par deux individus sur un chauffeur clandestin sur la route liant la daïra d’Arzew à Sidi Benyebka. Les deux mis en cause, condamnés à 7 ans de prison ferme chacun, sont accusés d’avoir violé le chauffeur clandestin tout en «immortalisant» à l’aide du portable, les «séquences» criminelles, dignes des films hollywoodiens, dont ils sont «acteurs». Les accusés, usant et abusant de la position de faiblesse de leur victime, sont allés jusqu’à menacer leur proie en la sommant de leur verser une somme de 100 000 DA. Les accusés, d’un ton à la fois humiliant et offensif, ont, tout en invitant la victime à observer la loi de l’omerta, menacé de diffuser les séquences d’un scénario qu’ils ont mis à exécution. Les justiciers ne badinent pas avec de telles affaires en prononçant des verdicts lourds. Tout comme ils ne montrent aucune indulgence vis-à-vis des affaires liées aux détournements de mineurs. C’est le cas de trois individus qui viennent d’être jugés et condamnées à des peines allant de 3 à 5 ans de prison ferme. Leur camarade a été innocenté faute de preuves. Les mis en cause sont accusés d’avoir détourné avec violence une mineure à partir du chef-lieu de la station balnéaire de Aïn El Türck pour la conduire vers un taudis situé dans la localité de Bousfer, où ils ont «accompli» leur acte bestial, à tour de rôle, avant de la libérer, en la jetant dans la rue, livrée à son triste sort, en plein milieu de la nuit.