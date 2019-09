La capacité des villages de Kabylie à se prendre en charge n’est pas un fait théorique seulement, mais il se concrétise quotidiennement sur le terrain de la réalité. Ce week-end, c’est le village Tifra qui se distingue par l’inauguration d’un forage pour satisfaire ses besoins croissants en eau potable. Pour l’occasion, les villageois ont organisé une grandiose fête marquée par un grand banquet au couscous. Le forage réalisé grâce à l’apport financier de l’industriel Mohamed Medjkane, patron du groupe Tifra Lait est destiné à renforcer l’alimentation du village en eau potable. Le besoin croissant en ce liquide s’est fait sentir au fur et à mesure que la croissance démographique augmentait.En fait, selon les villageois d’Azra, L’idée viendra de Mohammed Medjkane P-DG du groupe laitier et fromager Tifra Lait, natif de ce village, de creuser un forage sur ses fonds propres, c’est-à-dire en le finançant entièrement. Le village ayant accepté le projet, un autre citoyen Lounès Medjkane dit El Hadj Lounès, proposera de financer une waâda, couscous et viande à partir du mouton qui fut sacrifié la veille de l’événement sur le site du forage en rituel appelé communément en Kabylie El Fel. De la limonade et jus ont été offerts à tous les citoyens du village le jour de l’inauguration et la fin des travaux du forage. A noter que le même industriel avait offert auparavant au village 340 millions de centimes pour l’aménagement des quartiers, et la construction d’un jardin d’enfants dont les travaux ont déjà commencé. Cet espace de loisir sera, par ailleurs, en partie financé par les autorités locales de la commune de Tigzirt.Le vendredi donc, dès les premières heures de la matinée, le village grouillait déjà de monde. il y avait beaucoup d’invités venus des villages limitrophes, voire de plus loin. L’évènement pris en charge de façon professionnelle par les jeunes du comité de village et un service de communication assuré par notre confrère Ferhat Tizguine, a été une grande réussite. Une grande waâda a été offerte aux hôtes de Tifra à l’ombre d’un olivier vieux de plusieurs siècles. A l’ouverture des festivités, Saâdi Harfouche, président du comité de village exprimera ses vifs remerciements à tous les invités. «Nous avons réalisé une œuvre majeure, comme nous en avons réalisé d’autres. Je remercie tous nos jeunes hommes, tous volontaires pour les travaux que nous menons avec nos propres fonds. Nous continuerons notre travail afin de faire d’Azra le fleuron des villages de la région. Merci à tous» dira-t-il très ému. Mohammed Medjkane, le P-DG de Tifra lait dira pour sa part ne tirer aucune fierté du fait d’avoir financé cet ouvrage commun. «A quoi servira mon argent si je n’aide pas nos citoyens ? Je suis plutôt fier de la cohésion des habitants, du sacrifice de nos jeunes et des femmes et filles qui sont toujours volontaires pour améliorer leur situation. En ce qui me concerne, je continuerai à financer toute initiative bénéfique au village» promettra-t-il devant une grande assistance. Le maire par intérim de Tigzirt, Lounès Argradj exprimera ses félicitations à l’ensemble des villageois au donateur et les membres du comité tout en promettant de rester toujours aux côtés des villageois pour tout projet.A noter enfin, que le village Tifra a réalisé un pas de géant en matière de prise en charge des déchets ménagers. De ce côté, le passage au tri sélectif a été réalisé il y a longtemps. Des travaux d’embellissement du village sont en cours de réalisation. Tifra peut facilement sortir vainqueur du concours Rabah Aïssat du «village le plus propre».