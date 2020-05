La mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle commence à connaître des appréciations contradictoires et différentes quant à la lecture et l'esprit même de cette dernière.

La classe politique en général et les partis en particulier, affichent des lectures et des points de vue dont l'appréciation de la mouture obéit à des démarches qui se manifestent sur la base des choix doctrinaux reflétant la ligne politique et idéologique de chaque tendance et mouvance que renferme ladite classe politique.

Le débat est lancé même si l'ampleur n'est pas encore à la hauteur des attentes pour des raisons objectives imposées par la crise sanitaire majeure du Covid-19 et ses retombées sur la mobilité sociale et la dynamique politique dans son ensemble. Entre vision d'opposition et une autre qui se reconnaît dans l'esprit et le contenu de la mouture suggérée au débat et enrichissement, l'avant-projet de la révision constitutionnelle fait face à des différences dans l'interprétation des fondements généraux et les principes fondamentaux de la future Loi fondamentale. D'où le débat qui vient de commencer d'une façon «timorée» à ce propos.

De la démarche consensuelle à la démarche linéaire basée sur le rapport de forces du moment en termes d'équilibres politiques, les lectures et les débats s'annoncent très rudes quant à la détermination claire et nette de la nature du système politique dans la future Constitution et sa mouture comme expression principielle de l'âme de la Constitution de par le monde. à ce niveau de lecture, la classe politique est partagée entre une Constitution consensuelle et une autre qui veut maintenir les équilibres politiques en cours en optant pour des énoncés qui apporteront des changements, voire des réformes ciblant le pouvoir judiciaire et autres structures dont l'effet n'affecte pas les équilibres politiques en présence. Même la fonction du vice-président somme toute nouvelle et jamais pratiquée dans l'exercice du pouvoir politique algérien est l'objet des échanges et de débats quant à son rôle, et sa constitutionnalité d'une manière on ne peut plus claire, au lieu qu'elle soit entourée de zones d'ombre et d'imbroglios. à ce propos, le Comité des experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution est entré en lice pour apporter ses explications par rapport à l'article 98 qui est d'une manière ou d'une autre en rapport avec la fonction du vice-président. Mais l'intervention du Comité des experts est venue pour mettre un terme à une «confusion» par rapport à l'énoncé lui-même qui a trait aux paragraphes 3 et 8 de l'article 98. En dehors de cette «clarification» technique, le poste de vice-président n'est pas aussi clair selon certains protagonistes politiques qui viennent d'annoncer certaines réserves et certaines observations en la matière.

Le MSP a souligné à propos de la mouture et son contenu que «les conclusions de la commission chargée d'élaborer la plate-forme demeurent loin des aspirations escomptées, notamment celles exprimées par les différentes franges du peuple algérien, lors du Hirak populaire et les revendications consensuelles de changement», et d'ajouter «Le document proposé n'a pas tranché, encore une fois, la nature du régime politique, et ce mis à part que certaines mesures contenues dans cette mouture manquent de clarté et renferment des ambiguïtés», le manque de clarté et d'ambiguïtés est souligné par rapport à la manière d'instituer et de constitutionnaliser la fonction du vice-président de la République, même si la nature du système politique a été mise en avant. Ce qui est sûr est le fait que le débat sera rude et prendra l'effet public d'ici quelques jours pour pouvoir embrasser tout le spectre politique et associatif ainsi que les personnalités nationales que renferme le pays.