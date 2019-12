C’est officiel, l’Algérie a ratifié ce dimanche à Accra au Ghana, l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), lors de la réunion des ministres africains du Commerce. Une adhésion prometteuse à plus d’un titre, du fait que son impact se profilait dans l’importance de rehausser le volume des exportations des produits nationaux, synonyme d’une intégration africaine de l’Algérie, susceptible de créer une soupape de décompression pour l’économie nationale, qui se débat depuis des années dans une crise, âprement induite par la dépendance à la rente pétrolière.

A ce sujet, le ministre du Commerce Saïd Djellab a tenu à réitérer l’intérêt de l’Algérie pour le marché africain,« le lancement de la Zlecaf constituait une étape cruciale pour le renforcement de la coopération et des échanges entre les Etats africains qui, recèlent d’importantes potentialités dans plusieurs domaines, notamment des ressources naturelles, agricoles et minières ».

Il va sans dire que la stratégie mise en place par l’Algérie des mois durant, dans l’optique de créer une réelle dynamique pour la conquête du marché africain, vise à optimiser les bénéfices émanant des avantages de la Zlecaf, notamment l’annulation progressive des droits de douanes, qui confèrent plus de force de négociation sur le commerce intra africain, et la possibilité de se positionner sur le marché à moyen et long terme, à travers la diversification de l’économie, et la réhabilitation d’un climat des affaires adéquat. A ce titre, les intérêts premiers de l’Algérie à travers cette adhésion, consistent à valoriser les premiers leviers d’exportation réalisés ces dernières années, d’autant plus que les produits algériens y ont trouvé un écho commercial des plus favorables. A l’image des opérations régulières d’exportations de ciment, d’acier, et des produit agricoles. Pour peu que les obstacles liés à la logistique, le transport, et l’absence de pôles industriels et commerciaux dans les espaces frontaliers, soient surmontés. Il est clair, que par sa position géographique, et à travers les dernières réalisations telles que la route transsaharienne Alger-Lagos, le gazoduc reliant le Nigeria à l’AlgériAe, l’autoroute Est-Ouest de la frontière tunisienne à la frontière marocaine et l’interconnexion du réseau électrique algérien avec ceux du Maroc et de la Tunisie, l’Algérie devait s’ériger en portail économique de l’eldorado qu’est devenue l’Afrique.

Or, les derniers développements de la scène économique, étroitement liée à la situation politique particulière que vit l’Algérie depuis des mois, ont assené un coup de massue au rêve africain. Du fait de l’annulation d’importation des composants entrant dans le montage et l’assemblage des produits électroménagers, la téléphonie mobile et surtout la filière automobile, qui devaient être le fer de lance de la stratégie d’exportation, a cassé un élan industriel porteur d’une plus-value, qui aurait largement pesé sur les parts de marchés que l’Algérie aurait pu décrocher sur le continent africain. Ces dernières s’estiment à 3000 milliards de dollars, du fait que la Zlecaf couvrira une population de 1,2 milliard d’habitants et un produit intérieur brut combiné de 2,5 milliards de dollars. Et ce en plus de l’éventualité de la signature d’un accord d’association avec la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, (Cedeao) qui compte plus de 15 États membres, et un volume de consommation de 300 millions de clients.

Pour les observateurs, la logique aurait voulu que l’Algérie marque son entrée dans le marché africain d’une façon plus forte et plus conséquente en matière de retour d’ investissement. Du fait qu’en dépit des avantages indéniables et des profits irréfutables que peuvent générer la commercialisation grandissante de nos produits sur les marchés africains, il n’en demeure pas moins que l’exportation des produits issus d’une production intégrée, aurait généré une plus-value à la hauteur des mobilisations financières, et par conséquent la possibilité de développer le secteur du montage et de l’assemblage, voire, le porter à un niveau d’amortissement et d’intégration, synonyme du couronnement d’une stratégie qui, en vérité, n’avait besoin que d’un seul ingrédient de réussite… le temps.