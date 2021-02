Du nouveau dans l'affaire de la journaliste de la chaîne TV4 Tinhinane Laceb, décédée le 26 janvier dernier. Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont révélé, hier, que la journaliste Tinhinane Laceb, mère de deux enfants, est morte suite à plusieurs coups de couteau assénés par son mari, selon les constatations du médecin légiste. Dans un communiqué rendu public, hier, les services de la sûreté révèlent qu'après son acte, ce dernier a appelé la police sur le numéro vert mis à la disposition des citoyens et est resté sur les lieux du crime, dans son domicile sis à Bir Khadem à Alger. Après s'être déplacés à son domicile, les services de la sûreté ont retrouvé le corps de la victime «par terre baignant dans une mare de sang avec à ses côtés l'auteur de l'acte (son mari) en possession de l'arme blanche prohibée (couteau)», a précisé le document, poursuivant que l'auteur a été «arrêté et transféré au siège de l'autorité pour compléter les procédures». En fin de compte, la cause de sa mort n'est finalement pas celle avancée le jour du drame par sa famille, à savoir qu'elle a succombé à une chute suite à une dispute conjugale. Plusieurs sources avaient avancé qu'elle avait été égorgée par son mari qui, semble-t-il, souhaitait la voir arrêter son travail. Le lendemain de sa mort, le père de la victime a démenti cette version, assurant que sa fille est morte après une chute au cours d'une dispute avec son mari.