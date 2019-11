Le député européen Raphaël Glucksmann vient d’empêtrer ses mentors dans un bourbier sans issue. Le tintamarre qu’il vient de créer dans un vide sidéral ne semble pas porter ses fruits escomptés. La proposition supposée quant à un débat d’urgence sur la situation en Algérie serait un fantasme de celui qui veut assurer le rôle sinistre et abracadabrant de Bernard-Henry Lévy (BHL). Ces derniers obéissent à une feuille de route tracée et concoctée par leur employeur de choix, à savoir le lobby sioniste régentant la finance internationale et des groupes de pression dans les médias internationaux et les sphères d’intérêt.Selon le député Noureddine Belmeddah, représentant de la communauté algérienne à l’étranger, ce sieur est en train de colporter des scènes sans fondement. Mes amis eurodéputés que j’ai rencontrés dans un événement international récemment, n’ont confirmé que tout ce bruit à propos de débat d’urgence sur la situation en Algérie n’a aucun fondement. Cette personne a l’habitude de faire dans le tapage pour se faire connaître et attirer l’attention sur lui», précise-t-on. Selon le député Belmeddah toujours, les eurodéputés lui ont expliqué que « rien n’est programmé comme ordre du jour concernant la situation sur l’Algérie. L’eurodéputé en question a l’habitude de faire des sorties de ce genre pour convoiter l’électorat», souligne-t-on. Il faut dire que même les déclarations de cet eurodéputé sont entachées de connotations qui renseignent sur les tenants et les aboutissants de sa dernière sortie qui a un rapport intrinsèque avec des lobbies financiers et médiatiques servant la cause de l’ingérence et l’approche belliciste. Dans ce sens, l’eurodéputé Raphaël Glucksmann qui est un fervent défenseur de la doctrine interventionniste chère à BHL, a rappelé qu’il est «victime d’un lobby étatiste qui fait tout pour que ma proposition ne puisse se concrétiser et se faire entendre». (sic). Cela se précise maintenant, il s’agit bel et bien d’une guerre de lobbying, voire d’une caste répondant à une logique d’ingérence pour saborder les rapports et les relations diplomatiques entre Etats.

La notion de droit humain et de la liberté défendue par ce supposé opposant et fervent défenseur des droits des peuples se vérifie quotidiennement dans son pays d’origine où les Gilets jaunes et leur mouvement subissent des brimades, et bastonnades et autres répressions indescriptibles. On ne peut pas être libertaire et injuste ailleurs, voire afficher un mutisme ou un silence criminel à l’encontre de ce qui se passe dans ce pays. Cette notion fumeuse de droit et de liberté suscite le paradoxe et l’ineptie.Tout compte fait, l’Algérie et ses institutions ne sont pas intéressées par des élucubrations et des agissements fantasmagoriques d’un sbire sioniste à la solde des groupes de pression qui visent à régenter le monde par la guerre et le partage du monde. L’ingérence étrangère ne saura influer sur la trajectoire empruntée par l’Algérie dans sa quête vers une issue propre à elle et spécifique à son peuple qui n’attend pas de l’aide des sionistes et les financiers de la mort pour sortir de sa situation passagère.