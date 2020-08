C'est le jour que tout le monde attendait, les plages de la côte de Tipasa sont désormais libres d'accès depuis hier. Autant dire que le rush aurait été beaucoup plus important sans le maintien de l'interdiction de circuler entre les wilayas durant le week-end. Cela dit, les grandes plages de la wilaya ont connu des les premiers heures de la journée un afflux ininterrompu. Les estivants affluent de toutes les communes voisines et se sont empressés de prendre les meilleures places, avant que les espaces ne soient saturés. «Nous avons décidé de passer toute la journée à la plage; nous sommes venus très tôt pour éviter les embouteillages et les désagréments des places de parking», nous dit Omar, un fonctionnaire venu d'une commune voisine.

Il faut dire que devant cette effervescence, le plus marquant est sans contexte l'absence totale du respect des règles de prévention, des gestes barrières contre le Covid-19. Il semblerait que l'ouverture des plages et des espaces publics a été perçue par un grand nombre de citoyens comme la fin de la pandémie et malgré le déploiement des forces de l‘ordre et la mise en place des conditions qui accompagnent cette décision, le port du masque et la distanciation sociale, ne font plus partie du quotidien des citoyens, encore moins des estivants. Ainsi, sur les plages les plus fréquentées, on peut voir les mêmes scènes qu'avant la pandémie. Une promiscuité et une densité de parasols, témoignent désormais de l'esprit des estivants qui, souvent, justifient leurs attitudes par un ras le bol qui a trop duré «cela fait trop. Plus de 4 mois sans sortir, sans voir la mer, sans avoir le droit de se reposer et de se défouler... Nous sommes venus pour profiter pleinement et sans limite des joies de la mer. Je ne vois pas en quoi c'est nécessaire de mettre la bavette à la plage», nous confie, sans complexe, Farid, un père de famille.

Dans le même contexte, l'autre fait marquant est sans doute l'état des plages avant leur ouverture. Une situation qui renseigne longuement sur l'absence de préparatifs pour cette saison estivale, où le peu d'opérations de nettoyage programmées à la veille de cette ouverture, n'ont pas réussi a venir à bout du volume de détritus et d'ordures qui se sont amassés durant des mois sur les plages. Une préparation qui d'habitude prend effet dés le début du mois de juin et suffit à peine à procurer aux estivants, un cadre plus ou moins correct pour profiter de la plage.