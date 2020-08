Une lueur d’espoir à rallumer. C’est ce qui pourrait qualifier l’effervescence qui a suivi l’annonce de l’ouverture prochaine, et progressive, des plages et des mosquées. C’est le début d’une euphorie très palpable chez les habitants de Tipasa, une destination touristique parmi les plus prisées par les estivants.

Apres plus de 4 mois d’inactivité, les conséquences des mesures de confinement et de limitation des déplacements, ont eu raison de la patience des métiers de l’été, qui ne faisaient plus que survivre. «Nous attendions cette nouvelle avec impatience, car, pour nous, la période estivale c’est notre assurance pour le reste de l’année. Nous avons été soulagés, de pouvoir vendre nos produits à emporter, mais notre principale clientèle, ce sont les familles et nous avons les moyens de respecter les consignes sanitaires, telles que la distanciation sociale, le port du masque et la distribution de gel hydro-alcoolique», nous dit ce propriétaire d’un restaurant situé aux alentours du port.

Un peu plus bas, à l’entrée de l’esplanade du port, ce sont les pêcheurs du petit métier et de la plaisance qui nous interpellent, leur situation est insoutenable «Nous n’avons que ces petites barques pour vivre et subvenir aux besoins de nos familles.

Cela fait quatre mois que nous sommes interdits de sortir en mer, alors que nous pouvons réduire le nombre de pêcheurs par embarcation et mettre nos bavettes, sans problèmes.

Nous espérons que cette levée d’interdiction ne va pas tarder, car nous avons vraiment besoin de reprendre nos activités, c’est vital pour nous» nous explique Mohamed, l’un des plus anciens pêcheurs. C’est le même scénario et la même impatience chez les autres commerçants et artisans, dont le gagne-pain ne peut être assuré que par le retour des vacanciers. «Nous sommes soulagés d’entendre cette nouvelle, mais nous espérons qu’elle sera accompagnée de la levée du couvre-feu et de l’interdiction de circuler entre les wilayas.

Nous avons l’habitude de recevoir du monde de toutes les régions du pays, c’est ce qui fait le gros de notre clientèle. Nous avons beaucoup de monde le soir, ce qui intéresse le plus les vacanciers, c’est l’animation de la nuit», nous livre un gérant de salon de glaces.