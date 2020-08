Une adolescente, âgée de 16 ans, a été violée puis assassinée par son voisin, dans la wilaya de Tipasa. Le meurtrier, marié et père de deux enfants, a ensuite tenté de mettre fin à ses jours, selon le site électronique Obsevalgérie. Les faits remontent à une dizaine de jours, lorsque dans la commune de Khemisti, dans la wilaya de Tipasa, un homme, âgé de 41 ans, a attiré sa voisine mineure chez lui pour la violer. L'agresseur a ensuite ligoté sa victime avant de la tuer, en l'étouffant avec un sac en plastique. Se rendant compte de son crime, il a tenté de se suicider en s'asphyxiant avec du gaz butane. Mais avant de mettre fin à ses jours, il envoie un SMS à son épouse pour lui demander de lui pardonner. L'épouse, qui se trouvait chez ses parents, s'est immédiatement déplacée au domicile conjugal. À son arrivée, elle découvre son mari inconscient à cause du gaz qui s'échappait de la bonbonne ouverte et le corps inerte de la jeune voisine, pieds et poings liés. Choquée par la découverte macabre, elle alerte aussitôt les secours. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Protection civile ont transféré la dépouille mortelle de la victime à la morgue de l'hôpital. Le mari violeur a été sauvé et remis aux ser-vices de sécurité. L'homme, père de deux filles, a avoué son crime.