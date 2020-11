Lors des débats sur le projet de loi de finances 2021 (PLF 2021), élaboré, certes dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la pandémie du Covid-19 et une crise économique mondiale, les membres du Conseil de la nation ont critiqué un gouvernement d'improvisation, dénonçant un «jeu de bonneteau», autour des mesures fiscales introduites dans le projet de loi de finances adopté par le Conseil des ministres et les membres de l'Assemblée populaire nationale. «Problème de lisibilité, jeu de bonneteau»... Lors d'une plénière, présidée par le président par intérim du Conseil, Salah Goudjil, consacrée au débat du texte présenté par le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, les critiques de la commission des finances et du budget fusent contre le plan de relance du gouvernement, notamment certaines mesures contenues dans ce texte. Les intervenants ont estimé que ces mesures «ne profitent pas aux citoyens», contrairement au grand argentier du pays qui a relevé le choix du gouvernement d'opter en dépit de la situation sanitaire et économique prévalant dans le pays pour une préservation, autant que faire se peut, du pouvoir d'achat du citoyen, dans le cadre du PLF 2021. Or pour le sénateur Hamid Bouzekri, «la nouvelle loi de finances manque terriblement de textes pour la construction d'une économie hors hydrocarbures» d'autant, précise-t-il, qu'«elle dépend excessivement de la fiscalité pétrolière et des différents impôts et textes pour remédier à l'absence de ressources financières.» Et le même sénateur de souligner que la dépréciation récente du dinar algérien face au dollar américain constitue «un impôt indirect sur les prix que le citoyen devra payer», précisant que cette dévaluation conduira ainsi «à la hausse des prix des produits de base et à la baisse du pouvoir d'achat». De ce fait, le gouvernement est dans l'obligation de trouver non seulement la compensation à cette dévaluation mais de garantir le dynamisme des ressources en ces temps de crise pandémique. À ce sujet, certains sénateurs ont déploré la réduction du budget dédié au secteur de la santé de 4% en pleine crise sanitaire. À ce propos, le sénateur Fouad Sebbouta a déploré la situation «critique» des structures du secteur, en raison du manque d'équipements médicaux, appelant au «dégel des projets de réalisation de CHU dans certaines wilayas pour la prise en charge de leurs habitants et ceux des wilayas avoisinantes».

De son côté, le sénateur Naceur Benabra a évoqué «l'absence du développement local en raison de la centralisation de la décision». Alors que la loi de finances prévoit l'exonération des start-up et incubateurs, pour une durée de 5 ans, de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), ce qui risque d'engendrer une baisse des rentrées financières pour les collectivités locales. Ce que les sénateurs ont déploré en raison du choix du gouvernement de déconcentrer plutôt que de décentraliser un certain nombre de dispositifs «sans coordination avec les collectivités». En outre, le sénateur Naceur Benabra a appelé à «la valorisation des ressources locales privées et à la garantie d'un appui logistique aux produits avec l'aide des diplomates à l'étranger, en faisant la promotion des marchandises locales», d'autant que la structure dédiée à la diplomatie économique mise en place, en octobre 2017, au sein du ministère des Affaires étrangères, dans l'objectif de coordonner les actions à l'international et accompagner les entreprises algériennes dans leur démarche visant à pénétrer les marchés étrangers, demeure aux abonnés absents. La problématique du déficit du budget général de l'Etat et les moyens d'y pallier, la relance des secteurs vitaux hors hydrocarbures, notamment l'agriculture et le tourisme, le projet de l'énergie solaire, en partenariat avec l'Allemagne (Desertec), le problème de la disponibilité de la liquidité monétaire enregistré récemment ainsi que le marché parallèle qui affaiblit l'économie nationale, la nécessité de prendre en charge l'insertion socioprofessionnelle des contractuels et l'affectation de budgets pour leur titularisation, l'absence d'une vision claire sur le problème du personnel du filet social, ainsi que les mesures douanières que le gouvernement compte prendre pour lutter contre le transfert illicite de devise vers l'étranger, sont, entre autres, les griefs retenus par les membres de la commission des finances et du budget du Conseil de la nation.