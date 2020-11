À l'instar de nombreuses wilayas, de nombreux foyers d'incendie ont été signalés durant le week-end, à travers plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou.

Les plus importants incendies, qui ont causé de grands dégâts au couvert végétal, mais qui n'ont heureusement pas fait de victimes, ont été constatés dans la localité d'Aït Koufi, daïra de Boghni et surtout de nombreux départs de feu à travers plusieurs localités des communes de Zekri et de Yakouren.

La Protection civile, qui est toujours sur place, a mobilisé d'énormes moyens pour venir à bout de ces incendies qui surviennent en arrière-saison mais qui restent tout de même dangereux.

Toutefois, comme il a été constaté durant l'été dernier, l'apport des populations aux efforts d'extinction de ces incendies a été très important à travers beaucoup de villages. C'est ainsi que dans la localité d'Aït Koufi, des citoyens se sont mobilisés, en groupes, pour prendre part aux opérations d'extinction aux cotés des éléments de la Protection civile. Les comités de villages réagissent presque instantanément aux départ de ces feux, mettant leur connaissance du terrain au service de la Protection civile. En effet, lors de la saison estivale écoulée, qui a connu des pics sans commune mesure avec le nombre d'incendies qui a atteint 42 en seulement 24 heures, les villageois ont activement pris part, aux côtés des éléments de la Protection civile, à l'extinction des feux de forêts. Les jeunes essentiellement, sont au premier rang au front, avec les pompiers à travers plusieurs villages. Un élan de solidarité salué par les responsables de ce corps de métier dans la wilaya.

D'ailleurs, joint par téléphone pour avoir des chiffres sur les pertes causées par les incendies de l'été dernier, Kamel Bouchakour, chargé de la communication à la Protection civile, a tenu à remercier et saluer la participation active des citoyens dans les efforts d'extinction des feux.

À travers les localités, nous avons constaté que dès qu'un feu se déclare, les jeunes s'organisent spontanément. On appelle la Protection civile en premier lieu et les services de sécurité. Puis, avant même leur arrivée, l'opération d'extinction commence.

Les jeunes se mobilisent et se répartissent les tâches pour commencer l'extinction. Dans toutes les communes marquées par ces incendies, les citoyens affrontaient les flammes avec les moyens du bord. Leur participation est d'un apport capital pour le travail des éléments de la Protection civile qui veillent, par ailleurs, à ce que les citoyens effectuent le travail avec le maximum de sécurité. Les villageois que nous avons interrogés affirmaient que leur connaissance du terrain est très utile pour les éléments de la Protection civile dans leur travail. Enfin, il est à souligner que les feux déclarés, hier, ne semblaient pas effrayer les villageois, surtout dans les communes de Yakouren et Zekri. Nombre de villageois interrogés justement sur ces feux qui surviennent en arrière-saison affirmaient qu'ils sont aussi utiles pour les éleveurs locaux.